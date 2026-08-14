Llega el Día del Niño: cuatro famosos cuentan cómo hacen para conectar con su niño interior

A propósito del Día del Niño, que se celebra este domingo, Sábado Show consultó a cuatro conocidas figuras para conocer de qué manera mantienen vivo el vínculo con su niño interior y qué hacen para conectar con esa parte más lúdica y espontánea de sí mismos.

Estas fueron las respuestas de la conductora Giannina Silva, la comunicadora Anahí Lange, el músico Marcelo “Kyoto” López y el periodista Maxi Peña.

Giannina Silva - conductora

En esta etapa las cosas que más me conectan con mi niña interior tienen que ver con Isabella, que está por cumplir un año y cinco meses. Verla jugar, su inocencia y su capacidad para descubrir cosas nuevas me recuerda a esa niña que fui. Hace poco la llevamos por primera vez al Parque Rodó y la subimos a las mismas calesitas en las que andaba yo. Fue muy lindo ver su cara de ilusión. Esa felicidad que mostraba por estar ahí me conectó mucho con mi niña interior.

Anahí Lange - comunicadora

Anahí Lange. Foto: Leo Mainé. Make up: Lucía Galán. Peinado: Micaela Paz. Color: Rosana Quintero. Estilismo: Indian by María Fitipaldo. Locación: Ema Models by Leticia Fernández

Incluso antes de tener hijos buscaba estar conectada con mi niña interior. Me refiero a esa maravillosa capacidad de sorpresa frente a cualquier estímulo, a ver la vida como un eterno espacio lúdico y al tener contacto constante con la alegría por pequeñas cosas. Por supuesto que con el nacimiento de Ciro y Bruna eso creció exponencialmente, tenemos tanto para aprender de ellos, no? Con solo mirarlos un rato nos dan clases de lo increíble que es la vida. Ahora conecto con ese lado mientras juego con mis hijos, mientras escucho a Ciro reflexionar o inventar historias, sobre todo de súper héroes, o mientras veo a Bruna fascinarse con el viento.

Marcelo "Kyoto" López - músico

DAMIAN CEJAS

Todo el tiempo conecto con mi niño interior. Soy un niño en el cuerpo de un adulto (risas). Todo lo que hago tiene que ver con la diversión y con lo lúdico. Busco entretener y conectar con otras personas desde ese lugar. La música, el humor, el juego, la aventura hacen que tu mente funcione de esa manera: como cuando eras niño y lo único que buscabas eran esos lugares donde te sentías bien, sin cuestionarte tanto. Es la única forma que encontré de darle sentido a la vida. Al final, quizás crecer no se trate de dejar de ser niños, sino de aprender a cuidar a ese niño que alguna vez fuimos.

Maxi Peña - periodista

Maxi Peña. Foto: Gentileza Canal 4.

Lejos de alguna golosina o momento retro que me lleve a mi niñez, a mí lo que me hace conectar con esa época es pensar en mi abuelo. Pese a que mis recuerdos de esa época son muy vagos, cuando pienso en “el pirata” (así nos decíamos) me lleva automáticamente a esa época de la vida donde era vulnerable a todo pero a la vez me sentía protegido siempre, la época donde disfrutaba de lo simple y genuino. Recordarlo me genera una sonrisa y me da felicidad, por eso pienso que la época más linda de la vida es y debe ser la niñez y que todos los niños deben transitarla de una manera sana.