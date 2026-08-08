La figura del Carnaval que tuvo un cruce con Petinatti debuta como conductor de un histórico programa

El 2026 quedará grabado en la memoria de Fabrizio Silvera (26) por varios motivos. Debutó en murga con La Nueva Milonga y fue elegido figura de la categoría. Al terminar el Concurso recibió una propuesta para sumarse a Asaltantes con Patente, un título por el que siente debilidad, con el desafío extra de asumir por primera vez un rol técnico en letras y puesta en escena. Antes había dejado huella en el parodismo con sus interpretaciones de Freddie Mercury y el Potro Rodrigo en Los Muchachos.

Pero este año también cumplió un sueño que arrastraba desde la niñez, cuando miraba junto a su abuela Loco de vos y Agitando una más: hacer televisión. Hoy a las 16:30 debuta como conductor de Dale que va, junto a Analaura Barreto y Pablo Magno, en el regreso de este clásico a Canal 5.

La convocatoria lo sorprendió, aunque era una oportunidad que venía buscando desde fue como invitado al programa, en 2021. “Lo quiero afrontar con profesionalismo y humildad”, confiesa. De estos y más retos va esta charla del actor, cantante y carnavalero con Sábado Show.

—Cumpliste 26 y llegaron con un nuevo comienzo: tu desembarco en la TV. ¿Fue inesperado o lo buscaste?

—En 2021 fui invitado a Agitando una más —así se llamaba Dale que va cuando se transmitía por Canal 4— con Los Muchachos, y le dije a Oscar Barreto (productor): “Ojalá alguna vez me puedas dar la oportunidad de estar en tu programa”. A los pocos días le mandé mensaje como recordatorio y no me contestó. En mayo de este año, me escribió: “¿Te acordás de esto? ¿Podés reunirte?” Me contó que quería volver a hacer el programa y que yo conduzca, junto a Analaura Barreto y Pablo Magno. Fue inesperado porque pasaron muchos años, pero buscado porque siempre quise hacer televisión.

—Más allá del entusiasmo, implica un desafío. ¿Te da miedo la pantalla?

—Lo tomo con mucha responsabilidad. Quiero afrontarlo con profesionalismo y humildad. Mi objetivo es aprender, y lo estoy haciendo desde las reuniones de preproducción. No le tengo miedo a la pantalla. Me veo en ese rol porque me gusta comunicar y siento que tiene mucho que ver con lo que hago: es otra forma de transmitir.

—El 6 de setiembre estrenás Lola la coquetera. Solés involucrarte mucho en la construcción de tus personajes: con Freddie Mercury usaste una prótesis dental y miraste recitales e entrevistas para copiar sus gestos, al igual que con Rodrigo. ¿Qué papel vas a interpretar y cómo te preparás?

—Es un musical inédito, escrito y dirigido por Avo Pérez, que cuenta la historia de Lola (Sole Ramírez), una mujer empoderada de los años 80 que tiene un amorío con mi personaje, Rubén. A lo largo de la obra se escuchan canciones de la música tropical uruguaya. Estamos ultimando detalles de escenografía. Al ser un texto inédito, me da más margen para la creación del personaje. Hicimos un lindo trabajo con Avo. Nos hacía crear toda la historia, incluso lo que no aparece en escena: de dónde viene, a qué se dedica, qué estaba haciendo antes de entrar y ver a Lola por primera vez. Tuvimos que responder esas preguntas que no están en el guion.

—Estás en un gran momento profesional y te ganaste un lugar. ¿Cuándo lograste vivir del arte y qué otros trabajos tuviste antes?

—Laburé en dos estudios jurídicos y en 2023 me fui a España a trabajar en una orquesta valenciana. Volví en 2024 y entré a un call center. Cobraba deudas y, aunque no me gustaba, me armaba un personaje y me sentía en mi salsa. En diciembre de 2025 estaba en pleno ensayo de Carnaval, dormía poco y dije: “Quiero vivir del arte, tener tiempo para escribir, componer y ensayar”. Ese día avisé que me sentía mal, me fui y al otro día presenté la renuncia. Hoy vivo de lo que me gusta, aunque remando. Doy clases de comedia musical, trabajo en Carnaval de las Promesas e hice tres obras: reestrenamos Tango feroz, protagonicé Aladdin y se viene Lola la coquetera.

—También cumpliste el sueño de debutar en murga con La Nueva Milonga. Salieron terceros y, además, fuiste elegido figura de la categoría. ¿Te sorprendió ese reconocimiento?

—Siempre está eso de que “te merecés esto”. Si llega, es un mimo al alma y, si no, con que a la gente le guste el laburo ya alcanza. Además fue un gran año de la murga en lo colectivo. La pasé hermoso. A nivel de Concurso y de tablados nos fue muy bien. Salir terceros fue espectacular y culminó con este premio individual, habiendo tantas otras figuras.

Fabrizio Silvera personificando a Yamandú Orsi en La Nueva Milonga. Foto: Hugo de León.

—¿Qué se te vino a la cabeza cuando escuchaste tu nombre?

—Lo recibió mi madre porque la entrega de menciones me encontró de vacaciones. La primera vez que gané figura de parodistas, en 2023, también lo levantó ella porque yo estaba en España. Lo veía por el celular y saltaba de alegría.

—Este Carnaval también te dejó un ida y vuelta con Petinatti. Él dijo en Algo Contigo (Canal 4) que no le parecía un hecho artístico que lo mandaran a cagar en el escenario. ¿Se comunicó contigo?

—No se comunicó. Quedó en eso. En Carnaval, la gente necesita escuchar lo que necesita escuchar, y es una forma de no limitar. La murga tiene que decir todo.

—¿En algún momento pensaste que quizás no estaba bueno decirlo?

—No lo dije por qué sí. Tiene un trasfondo. Él había hecho comentarios fuertes - dijo que no hay niños inocentes en Gaza- y estuvo justificado. Uno como artista decide si decirlo o no, yo decidí hacerlo y tiene sus consecuencias. Fue muy comentado y lo volvería a hacer.

—La murga también cargaba contra Yamandú Orsi. En su momento dudaban si el presidente iría o no al Teatro de Verano. ¿Les sorprendió que no fuera? ¿Te quedaste con ganas de hacer al bailarín Corsi frente a él?

No me sorprendió. Yo sabía que no iba a ir. Creo que el único que fue al Teatro de Verano siendo presidente fue José Mujica. Me hubiese gustado que fuera porque te da un plus e iba a sonar mucho más.

—¿Se movieron para lograr que fuera?

—Alguien de la murga conocía a alguien que le manejaba su agenda, e intentaron, pero no llegaron a nada.

—Otra polémica que viviste fue cuando Marixa Balli se enojó porque la trataron de mufa en la parodia de Rodrigo. ¿Te lo tomaste con humor?

—Recontra con humor. Estábamos por subir a actuar en la Liguilla y salió la noticia ese mismo día en LAM, con el video de la actuación de Los Muchachos. Ellos lo tildaban como negativo, pero para mí fue re positivo. Pinocho Sosa siempre decía: “Que hablen, mal o bien, pero que hablen”. Eso me quedó y hasta el día de hoy lo implemento. Lo tomé así.

—Y les sirvió porque esa noche sumaron la mecha en la actuación...

—Sí, fue increíble. No sabíamos si la gente iba a estar empapada en el tema y lo sabía todo el mundo. Tiramos dos mechas y el público hacía chilenas.

—El Carnaval 2027 te encontrará en Asaltantes con Patente. ¿Qué te sedujo de este proyecto para dejar La Nueva Milonga?

—La experiencia en La Nueva fue divina, también porque salía con mis hermanos de la vida (Nahuel Rodríguez y Bruno Canobbio). Asaltantes es el título de murga que más me seduce porque es mi favorito desde chico. Las canciones que más canto son de esa murga. Me marcó mucho. Cuando surgió la posibilidad de que volviera Asaltantes, con un grupo ya armado de murga joven La Colorinche, solo le faltaban dos piezas, el cupletero y un segundo, que arregló Carlos Barrios. Daniel Pascale me llamó y dije: “Es un nuevo desafío”. Nunca di una Prueba de Admisión y además voy a asumir roles técnicos por primera vez: voy a escribir con un grupo creativo de cinco personas y a hacer la puesta en escena.

—La murga parece haberte atrapado. ¿Sentís que es la categoría para quedarte o el parodismo te sigue tirando?

—Me gustan ambas, pero son totalmente distintas. Me gusta decir que soy un —carnavalero. Me está picando mucho el bichito de la murga porque tiene un disfrute que pocas veces sentí en parodistas. Cantar la retirada con el Teatro de Verano lleno y la gente de pie fue de los momentos más lindos que viví en Carnaval. Por ahora, estoy bien en murga.

—¿Te tentó algún conjunto de parodistas para volver?

—Sí, más de uno, pero tenía bastante claro que este año me quería quedar en murga. Si bien no tengo que demostrarle nada a nadie, quiero reafirmar lo que hice el año pasado.

Fabrizio Silvera interpretando la parodia de Freddie Mercury, con Los Muchachos.

—¿Disfrutás el Concurso o lo sufrís?

—Soy un loco concursero. No me peleo con nadie, pero me importa muchísimo. En Carnaval duermo poco pensando cómo mejorar el espectáculo. Soy bastante enfermito.

—¿En qué está la comedia que preparás con Danilo Mazzo?

—Está en proceso de escritura. Queremos estrenarla este año. Trata sobre dos amigos que fueron muy famosos y, por una macana, dejaron de serlo. Su vida cambió y quieren volver a esos tiempos dorados.

—¿El sueño de triunfar en la calle Corrientes sigue vigente?

—Sí. Salió la noticia de que van a hacer Frozen y tengo muchas ganas de ir a audicionar, pero todavía no hay fechas confirmadas.

—Si tuvieras hoy enfrente a ese niño que iba con su madre al tablado y cantaba retiradas, ¿qué le dirías?

—Que hizo bien en seguir por el camino que tanto le gustaba y en escuchar y aprender de las figuras con las que compartió. Siento que, si todas las personas vivieran más de cerca cualquier rama del arte, el mundo sería mucho más humano.

