El vendedor maragato que trabaja desde los 12 años, se hizo viral por accidente y ahora brilla en Canal 4

Nació hace 53 años en Libertad (San José) y se crio en Los Buenos Amigos, la tienda que su abuelo fundó en 1938 y que con el tiempo se convirtió en un lugar de culto. Para Leonardo Hernández no cabía otro destino que continuar el legado familiar. Cumplió: a los 12 años empezó como vendedor. Pero su vida dio un giro inesperado el 26 de octubre de 2021. Publicó un video contando la historia de los hermanos Van Doren, creadores de la marca Vans, con el único objetivo de vender un “clavo” de mercadería. El posteo explotó, cruzó fronteras y lo transformó en influencer, comunicador y hasta lo llevó al teatro.

Agradece haber descubierto una vocación al borde de los 50 y que su vida haya dado un giro. Hoy divide su tiempo entre la tienda, su columna semanal en Telenoche (Canal 4), la conducción de Marca Registrada (Ola Stream) y la creación de contenido para distintas marcas. En entrevista con Sábado Show habló de la presión de sostener el negocio familiar, el éxito inesperado y los sueños que aún le quedan por cumplir.

—Te criaste adentro de Los Buenos Amigos, la tienda fundada por tu abuelo Valentín. ¿Sentís la responsabilidad de mantener vivo ese legado?

—Sí. Hago terapia porque es muy fuerte la responsabilidad. Desde que tomé las riendas de la empresa he estado pendiente y lo vivo como un deber. Tengo que intentar de mantener la llama. Recibo el apoyo de mi señora, mis hijos, las chicas que trabajan en el local, mi madre. Hemos logrado que se internacionalice y que la web venda para el extranjero.

—Empezaste a trabajar como vendedor a los 12 años. ¿Imaginaste que terminarías siendo comunicador?

—No. Pero cuando vi que a la gente le empezaba a gustar mi contenido me di cuenta de que amo tanto el comercio como la comunicación. Me hubiera encantado estudiar comunicación o publicidad, pero nunca se me pasó por la cabeza.

—El primer video que explotó, en 2021, contaba la historia de los creadores de Vans. ¿Lo hiciste con un objetivo viral?

—No. Desde niño investigo las historias de los productos que se venden en la tienda. Mi familia y amigos me decían que las contara en redes, pero no les hacía caso. Tenía un “clavo” de productos Vans y, en un apuro, hice el video. Vendí todo y fue un camino de ida.

—¿Cuál fue el punto de inflexión?

—La primera nota que me hizo TN para toda América, un viernes en prime time. En 20 minutos sumé 10 mil seguidores en Instagram. Ahí entendí que lo importante no era vender un producto, sino contar una historia. Empezaron a interesarse marcas y los medios me ofrecieron columnas.

—¿Quién fue clave en ese camino?

—Gustavo Rey. Fue una pieza fundamental para que hoy tenga un programa de streaming y una columna en Telenoche. Me dijo: “Tu camino es por acá. A la gente le encanta lo que hacés”. También ayudó que fuera raro ver a un hombre hablando de moda, algo que hice toda mi vida.

—¿Cuánto y en qué te cambió la vida esa viralización?

—Me la cambió por completo. En la calle me saludan, me piden fotos y me invitan a lugares. Estoy muy agradecido porque hasta hace poco era un desconocido. Hoy tengo más de 150 mil seguidores en TikTok y unos 200 mil en Facebook.

—Varios seguidores te pidieron que llevaras esas historias al escenario y así nació El vendedor. ¿De qué va el espectáculo?

—Lo escribieron Diego Devicenzi y mi hermano, Fernando Hernández. Es un talk show donde cuento mi historia y vinculamos la moda con hechos históricos, como la caída del Muro de Berlín o la Segunda Guerra Mundial. Llenamos dos Magnolio Sala y recorrimos el interior. Lo tenemos en pausa, pero siempre está latente la posibilidad de volver.

—¿Qué sentiste la primera vez que te subiste a un escenario?

—Mucho vértigo y una felicidad plena. Me di cuenta de que me apasiona. Poder compartir el conocimiento para mí es lo más importante.

—Mucha gente intenta hacerse viral. ¿A qué atribuís tu éxito?

—A la simpleza para comunicar y al lenguaje. Soy muy cercano. El Leo que hace los videos puede estar hablando de moda en un asado, una plaza o un vestuario de fútbol. En mi vida diaria soy el mismo que ven en las redes o en la televisión.

—¿Recibiste propuestas del exterior?

—Sí. De Perú para llevar el espectáculo y de Colombia para participar de la campaña de un banco, a partir de la viralización de algunos videos.

—En Marca Registrada la moda parece una excusa para descubrir historias poco conocidas de los invitados.

—Exactamente. La moda es el hilo conductor y termina llevándonos a hablar de la infancia, de cómo la pasabas si no podías comprarte una prenda o los zapatos que tenía un amigo. Todos los invitados han sido unos cracks.

—¿Hubo alguna entrevista que te haya sorprendido especialmente?

—La de Carlos Páez, por la historia de la campera del “Vasco” Echavarren, fallecido en la montaña.

Leonardo Hernandez es dueño de la tienda Los Buenos Amigos, ubicada en Libertad. Foto: Leonardo Maine

—¿Qué fue lo más loco que te pasó desde que empezó esta nueva etapa?

—Que una pareja de adultos mayores me cruzara en Plaza Independencia y me invitara a almorzar a su casa. No sabía cómo agradecerles. La primera visita internacional que recibí: un profesor de historia guatemalteco vino a dar unas charlas a Uruguay y lo primero que hizo al llegar fue tomarse un ómnibus para ir a Libertad a conocer la tienda y a mí. También me llamó mucho la atención cuando me empezó a seguir Renzo Rosso, diseñador italiano, creador de la marca Diesel.

—Descubriste un talento que no sabías que tenías, casi a los 50 años. ¿Te cuesta asumirte como comunicador y artista?

—Todavía estoy cayendo. Me sorprendo y, sobre todo, aprendo porque soy muy nuevo. Por eso agradezco enormemente a colegas y gente del medio que me ha dado una mano.

—¿La exposición también impactó en el negocio?

—Sí, la venta creció un 25-30%. Además recibimos muchas visitas de extranjeros que nos conocen por mi perfil.

—Todo lo que te pasó ha sido inesperado. ¿Con qué te gustaría que la vida te sorprenda ahora?

—Mi sueño es tener un programa de moda y emprendedores en televisión. Mostrar la cara de los emprendedores en Uruguay. Es un proyecto que tengo en un cajón y espero que, en algún momento, vea la luz.

