"El show de los Muppets": la historia de los personajes de felpa que conquistaron a una generación en los '80

Cuando en 1976 debutó en la televisión estadounidense The Muppet Show, pocos imaginaron que aquel desfile de marionetas irreverentes terminaría convertido en un clásico global. Creado por el titiritero y productor Jim Henson, el programa combinó humor, música en vivo y una galería de personajes tan caóticos como entrañables.

En Uruguay, la serie llegó a través de la pantalla de Canal 5, donde conquistó tanto a niños como a adultos en una época en la que la televisión abierta marcaba el pulso cultural del país. El título del programa se castellanizó como El show de los Muppets.

El formato simulaba un show de variedades presentado desde un teatro ficticio. Allí, el siempre optimista -y a menudo desbordado- Kermit the Frog (la Rana René en América Latina) intentaba mantener el orden frente al caos que generaban sus compañeros: la temperamental Miss Piggy, el irreverente Fozzie Bear, el inclasificable Gonzo y la banda Dr. Teeth and the Electric Mayhem, entre otros. Cada episodio incluía números musicales, sketches absurdos y la participación de invitados especiales de primer nivel.

El Show de los Muppets.

Por el escenario pasaron figuras como Elton John, Julie Andrews y Alice Cooper, quienes aceptaban interactuar con los muñecos en situaciones tan disparatadas como memorables. Esa mezcla de celebridades reales y personajes de felpa aportaba una frescura inusual para la época.

Más allá del humor blanco y la estética colorida, El show de los Muppets tenía un ingenio que también apuntaba a los adultos. Los guiones incluían ironías sobre el mundo del espectáculo, chistes metatextuales y una saludable cuota de absurdo británico -no en vano la serie se produjo en el Reino Unido-. El resultado fue un programa familiar que evitaba la condescendencia.

En Uruguay, su emisión por Canal 5 lo convirtió en parte del recuerdo compartido de varias generaciones de niños que siguieron el programa, fundamentalmente en los año ‘80. Para muchos fue una puerta de entrada a la música internacional; para otros, una lección temprana sobre el valor del trabajo en equipo, incluso cuando todo parece salir mal detrás del telón.

Luego del final de la serie, la franquicia produjo otras secuelas y películas con los personajes entrañables de los títeres, cada uno con su marcada personalidad.

Casi cinco décadas después, el legado de Jim Henson sigue vigente. Los Muppets trascendieron la pantalla chica con películas, especiales y nuevas versiones, pero aquella serie setentista conserva un encanto particular: el de un espectáculo artesanal, con marionetas movidas a mano y humor sin cinismo. Un clásico que demostró que la fantasía, cuando está bien escrita, puede ser profundamente humana.

