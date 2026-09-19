El renacer de “la voz romántica”: artista uruguayo con Parkinson encontró en la IA una forma de seguir cantando

Durante medio siglo, la música fue una constante en la vida de Miguel Ángel Correa Rodríguez. Cantante uruguayo identificado especialmente con el género melódico y el bolero, aunque también transitó por el tango y otros estilos, construyó buena parte de su trayectoria fuera del país. México y Estados Unidos fueron algunos de los escenarios de una carrera que parecía destinada a continuar mientras hubiera una canción por interpretar. Hasta que hace 15 años, un diagnóstico el Parkinson cambió los planes.

Hoy, a punto de cumplir 72 años, Correa Rodríguez vuelve a crear. Ya no puede hacerlo de la misma manera que antes: la enfermedad le impide tocar la guitarra y afectó profundamente su garganta y su voz. Sin embargo, encontró en la tecnología primero y en la inteligencia artificial después una herramienta para seguir componiendo. Incluso proyecta regresar a un escenario con un espectáculo que combine interpretación en vivo, grabaciones y asistencia tecnológica.

Conocido en una época como "la voz romántica", Correa Rodríguez descubrió muy joven su facilidad para cantar. Tenía alrededor de 15 años cuando una actuación prácticamente casual llamó la atención de un representante artístico argentino.

"No estudiaba música. Tenía 14 o 15 años, pero cantaba bien", recuerda. A partir de aquel encuentro empezó a profesionalizarse y a estudiar con distintos maestros. Con los años, su carrera lo llevó al exterior y fue allí donde, según cuenta, terminó de construir buena parte de su identidad artística.

También hubo lugar para el tango. En 1978 participó en Grandes valores del tango, el histórico programa de Silvio Soldán. Allí recibió una devolución que recuerda todavía con humor: un pianista le dijo que, como tanguero, "cantaba muy bien el bolero". La frase terminó funcionando casi como una definición artística y reforzó el camino que ya venía transitando.

Miguel Correa Rodríguez, la "voz romántica".











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"Estaba cantando y me sentí mal": el día que todo cambió

La música siguió siendo su profesión durante décadas, hasta que en 2012 ocurrió un episodio que transformó radicalmente su vida. Mientras se encontraba sobre un escenario en Las Vegas, comenzó a sentirse mal. Los estudios posteriores determinaron que tenía Parkinson.

La enfermedad avanzó rápidamente y afectó las herramientas fundamentales de su oficio. La rigidez corporal le hizo imposible continuar tocando la guitarra como antes, mientras que las dificultades en la garganta comprometieron su capacidad para cantar. Casi que de un día para otro, el escenario, tal como lo había conocido durante toda su vida, comenzó a quedar atrás.

Pero nunca dejó de pensar en canciones.

Miguel Ángel Correa Rodríguez.

La tecnología y la IA como regreso a la música a pesar del Parkinson

Siempre curioso, cuando su cuerpo comenzó a ponerle límites, Correa Rodríguez exploró y encontró primero herramientas informáticas de producción musical para seguir componiendo. El desarrollo reciente de la inteligencia artificial abrió todavía más posibilidades. El artista estima que tiene más de 1.000 temas compuestos.

Ahora puede crear una canción, escribir su letra, trabajar los arreglos y experimentar con voces generadas mediante tecnología. Entre las posibilidades está la de recrear digitalmente su propia voz o utilizar otras voces para interpretar las composiciones que él ya no puede cantar como antes. Aplicando grabaciones suyas de los años '70 u '80, Correa Rodríguez clona su voz para seguir cantando en 2026.

Esta nueva etapa también modificó el contenido de sus composiciones. Buena parte de las canciones que escribe actualmente tienen un mensaje de superación y están dirigidas a personas que atraviesan momentos difíciles.

"Me dedico a hacer canciones de motivación", explica. Sus letras están pensadas especialmente para quienes enfrentan enfermedades como el cáncer, atraviesan una depresión, viven problemas familiares o se encuentran en residenciales para adultos mayores.

La intención conecta con algo que, asegura, estuvo presente desde mucho antes de su enfermedad. Incluso en sus años de mayor actividad procuraba incluir en sus espectáculos canciones que dejaran algo más que una melodía.

"Yo siempre ponía dentro de la temática del espectáculo temas que te dejaran un contenido", recuerda.

El sueño de volver al escenario

Ahora hay un nuevo desafío. Correa Rodríguez trabaja con la idea de llevar estas canciones al Teatro La Colmena en un espectáculo diferente a cualquiera de los que realizó durante sus cinco décadas de trayectoria.

El proyecto busca combinar lo que todavía puede hacer en vivo con material previamente producido y herramientas tecnológicas. Sería un espectáculo a medio camino entre la actuación tradicional y las posibilidades que ofrece el universo digital.

