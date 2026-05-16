Diego Miranda, el periodista explicó por qué dejó Tenfield y se sumó a un competidor: "No lo siento traición"

El periodista y relator deportivo Diego Miranda habló sobre su salida de Tenfield tras 15 años y explicó que aceptó una propuesta de DirecTV motivado por los desafíos profesionales. El comunicador se incorporó al programa De fútbol se habla así y relatará partidos de Copa Sudamericana, con intención de seguir vinculado al fútbol uruguayo.

Miranda aseguró que nunca sintió su pase como una “traición” en medio de la rivalidad entre ambas empresas y destacó el buen vínculo con Tenfield. Además, habló sobre su estilo de relato, la actualidad de la selección uruguaya y el flojo semestre de Nacional y Peñarol.

-Tu salida de Tenfield sorprendió bastante. ¿Cómo viviste estos días?

-Sí, me sorprendió también toda la repercusión. Fueron 15 años de crecimiento y aprendizaje. Tenfield me dio la posibilidad de cumplir el sueño de mi vida, que era relatar fútbol en televisión. Entré en 2011 a Gol TV relatando ligas internacionales y después se fueron abriendo otras puertas dentro de la empresa. Le debo muchísimo a Tenfield porque fue el lugar donde más crecí profesionalmente.

-¿Qué te llevó a tomar la decisión de irte ahora?

-Apareció una propuesta de DirecTV que me sedujo mucho por los desafíos. La posibilidad de integrarme a De fútbol se habla así, relatar Copa Sudamericana y eventualmente seguir haciendo fútbol uruguayo por cable. Sentí que era una oportunidad de crecimiento importante. No tuvo que ver con algo interno de Tenfield; yo ahí estaba cómodo y haciendo lo que me gusta.

-¿Te generó dudas el contexto de rivalidad entre Tenfield y DirecTV-Torneos?

-La verdad es que no. Eso está muy instalado a nivel popular, como si fuera un Nacional-Peñarol empresarial, pero ni de un lado ni del otro me hicieron sentir algo así. En Tenfield nunca me hablaron de traición y en DirecTV tampoco me plantearon el tema como un cambio de bando. Todo fue muy profesional y con diálogo fluido.

-Incluso, la cuenta oficial de Tenfield te despidió públicamente en redes.

-Sí, y eso para mí fue muy importante. Me confirmó que el buen vínculo era genuino. Estoy muy agradecido con la empresa y con todos los compañeros que tuve ahí.

Diego Miranda LEO MAINE

-¿Cómo fue el cambio? Porque prácticamente terminaste una transmisión y arrancaste del otro lado.

-Fue rapidísimo. Me despedí un día y al otro ya estaba incorporándome a De fútbol se habla así. Quizás por una cuestión estética podría haber habido una semana en el medio, pero ellos querían que arrancara ya y no encontré motivos para esperar.

-¿Qué expectativas tenés en esta nueva etapa?

-Estoy entusiasmado. DirecTV es una empresa que viene creciendo fuerte en Uruguay y me interesa seguir desarrollándome como comunicador: relator, panelista, conductor, lo que toque. Estoy para trabajar.

-Con el nuevo reparto de derechos del fútbol uruguayo, ¿creés que este escenario favorece a los periodistas deportivos?

-Sí, claramente. Hay más fuentes laborales y más posibilidades. Para los comunicadores es una buena noticia. Y para el espectador también, porque puede elegir qué transmisión o qué relato le gusta más.

-¿Cómo definís tu estilo de relato?

-Me gusta ir arriba de la pelota. Combato mucho los silencios. Incluso en televisión, donde el silencio se tolera más, prefiero que siempre haya relato y que el espectador esté conectado con lo que pasa en la cancha.

-¿Tenés referentes?

-Siempre me gustó mucho Mariano Closs. Para mí es el mejor relator televisivo.

Daniel Richard y Diego Miranda, condutores delprograma radial Fuera de Juego, en los estudios de Radio Carve en Montevideo, ND 20240726, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

-En DirecTV también tendrás un rol más opinativo en programas. ¿Cómo te llevás con eso?

-Muy bien. Me gusta el debate futbolero y el intercambio de opiniones. Me siento cómodo como panelista y conductor también.

-¿Qué mirada futbolística tenés?

-Soy más del buen juego que del “ganar como sea”. Me gustan los buenos jugadores, los que saben defender, construir y atacar. No creo en renunciar al juego.

-DirecTV transmitirá el próximo Mundial. ¿Hay chances de que participes?

-Todavía no hablamos de eso. Sé que DirecTV va a transmitir todos los partidos, que en este caso serán 104, pero no tengo detalles de cómo será la cobertura en Uruguay.

-¿Cómo ves a Uruguay rumbo al Mundial?

-Siento que esta selección no logró enganchar a la gente. Había una expectativa enorme con Bielsa y la realidad estuvo bastante por debajo. Y además faltan jugadores carismáticos, de esos que generan identificación más allá del rendimiento.

-¿Qué análisis hacés del Apertura de Nacional y Peñarol?

-Los dos hicieron un semestre muy malo. Los equipos chicos crecieron mucho, tienen mejor infraestructura y se les animan más. Además, la doble competencia obliga a rotar. Todo eso hizo que los grandes tuvieran un rendimiento muy deficitario.

-Tu despedida generó muchísimos mensajes de colegas.

-Sí, y fue algo que me emocionó mucho. Recibí mensajes de compañeros, dirigentes y colegas con los que incluso nunca había hablado personalmente. Eso me sorprendió gratamente.

-En estos años también hubo polémicas por la manera de televisar incidentes en las tribunas. ¿Qué opinión tenés?

-Se adoptó una idea que viene de Europa: no darle protagonismo a los incidentes para no fomentar esas conductas. A veces se comenta lo que pasa, como ocurrió el otro día en Cerro-Nacional, pero se intenta no convertirlo en espectáculo.