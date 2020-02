El casamiento de un ex Márama: Marcos Ifrán dio el "sí"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El tiempo pasa para todos. También para los adolescentes ídolos de la música de boliches. Es el caso de Marcos “Paiu” Ifrán, que dejó de ser el joven baterista de Márama y se convirtió en un hombre casado el fin de semana pasado.



Ifrán se convirtió en la primera figura de la camada de la cumbia cheta en dar el paso del matrimonio. El músico que saltó a la fama de la mano de Márama a los 20 años contrajo matrimonio con Lucía Ramos, una psicopedagoga con la que está de novio hace dos años. El músico le propuso matrimonio en julio de 2019 a través de un video que incluía imágenes y frases de ambos. Ella no dudó en aceptar.



La ceremonia religiosa se desarrolló el viernes 31 de enero en la parroquia San José de la Montaña y la fiesta siguió en el salón Carrasco Village. Allí se reunieron 170 invitados para compartir la noche soñada de los recién casados. En el evento primó la emoción de la familia y amigos de los novios, que no se separaron en toda la noche.



El punto más alto del evento fue el show en vivo de Diego Salomé, que invitó a Ifrán a tocar la batería durante varios temas para rememorar los tiempos de Márama.

Marcos Ifrán junto a Alejandro Vázquez, hermano de Fer Vázquez. Foto: @teckelbodas

Entre los invitados, el único ex Márama presente fue Alejandro Vázquez, hermano del músico Fer Vázquez. El ex líder de Márama Agustín Casanova no fue invitado a la fiesta, luego de la conflictiva disolución del conjunto en 2017.