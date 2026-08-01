Canal 4 estrena "Escape Perfecto" con una versión inédita y proyección internacional: todos los detalles

Canal 4 estrenará el próximo lunes 3 de agosto, al término de Telenoche, la versión uruguaya de Escape Perfecto, uno de los formatos de entretenimiento más exitosos del mundo. La adaptación local llegará con importantes cambios respecto a las versiones conocidas por el público, una fuerte apuesta tecnológica desarrollada en Uruguay y la ambición de transformarse en un producto de exportación para otros mercados.

El programa será conducido por Sergio Gorzy, quien debuta al frente de un game show, y Leticia Fernández, con experiencia en formatos de entretenimiento. Se emitirá de lunes a miércoles y presentará una mecánica inédita basada en campeonatos, una innovación creada en conjunto entre Canal 4 y los responsables del formato, Sony Pictures Television.

Para Mariano Mosca, gerente de programación del canal, la llegada de Escape Perfecto representa un nuevo paso en la estrategia que la emisora viene desarrollando en materia de entretenimiento.

“Canal 4 viene haciendo una apuesta muy fuerte al entretenimiento de gran escala. Después del camino recorrido con Ahora Caigo, del que ya realizamos cinco temporadas y más de 1.000 episodios entre Uruguay y las producciones internacionales que hacemos para otros mercados como Estados Unidos, México y Ecuador, Escape Perfecto representaba el paso natural”, afirmó.

Mosca destacó además que la producción uruguaya marcará un hito para el canal al convertirse en un formato con proyección internacional incluso antes de su estreno local.

“Es el primer formato que Canal 4 logra vender al exterior antes incluso de emitir un solo episodio en Uruguay. Después de nuestra versión produciremos la adaptación para Teleamazonas de Ecuador desde nuestros estudios”, adelantó Mosca. “Esto refleja la confianza que hoy existe en la capacidad creativa y de producción de Canal 4”, añadió.

Sergio Gorzy y Leticia Fernández durante la grabación del programa "Escape Perfecto Uruguay". Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Campeonato por la jaula: la evolución del formato

La principal novedad será el cambio en la dinámica del juego. En lugar de participantes que compiten en un único programa, seis parejas disputarán un campeonato durante diez emisiones, acumulando premios y definiendo una tabla de posiciones.

“El campeonato cambia completamente la experiencia. Permite conocer mucho más a los participantes, involucrarse con sus historias y acompañar su recorrido noche tras noche”, explicó Mosca.

El ejecutivo agregó que también se modificó el sistema de preguntas para aumentar el ritmo y la tensión del juego, mientras que el software que controla toda la competencia fue desarrollado íntegramente por un equipo de técnicos e ingenieros uruguayos encabezado por Eduardo Mayone, Gerente Técnico de Canal 4,

“Para nosotros es un enorme reconocimiento porque demuestra la confianza que Sony deposita en la capacidad técnica de nuestros equipos”, destacó. Mosca calificó al proyecto como una de las realizaciones más complejas encaradas por Canal 4 en los últimos años.

“Construimos un set de gran escala con estándares internacionales, rediseñamos la mecánica del formato y desarrollamos toda la plataforma tecnológica desde Uruguay. Fue un desafío enorme”, sostuvo.

El gerente general de Canal 4, Javier Olivera, enmarcó el estreno dentro del proceso de crecimiento que viene atravesando la emisora. “Es el resultado de mucho trabajo, una visión compartida y una apuesta sostenida por la producción nacional y el entretenimiento pensado para disfrutar en familia”, afirmó.

Olivera sostuvo que el canal logró consolidar equipos capaces de producir formatos con estándares internacionales y desarrollar propiedad intelectual propia. “Durante los últimos años trabajamos para construir una pantalla moderna, cercana y capaz de generar una conexión emocional con los televidentes. Hoy Canal 4 atraviesa un momento de gran fortaleza, pero nada de esto sería posible sin el enorme equipo que existe detrás de cada proyecto. Contamos con profesionales capaces de transformar ideas ambiciosas en grandes producciones, combinando creatividad, talento y estándares internacionales”, comentó.

“Nuestros equipos no solo adaptan algunos de los formatos más importantes del mundo, sino que también desarrollan propiedad intelectual propia. Un claro ejemplo es Maestros del Hogar, un formato creado en Canal 4 para el público uruguayo que hoy cuenta con proyección internacional”, añadió y enumeró mercados en América y Asia donde se ha adaptado el formato.

“En Canal 4 no estamos esperando el futuro de la televisión uruguaya; lo estamos construyendo todos los días”, resumió.

Leticia Fernández y Sergio Gorzy. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Desde el área comercial, la gerente de Marketing y Comercial, Verónica Eichtersheimer, destacó que el programa fue concebido también como una plataforma para integrar anunciantes de forma natural al contenido.

“Queremos generar valor agregado para las marcas. Los productos dejan de ser simples premios y pasan a ocupar un lugar central dentro del show”, explicó.

La ejecutiva remarcó que la escenografía cuenta con más de 140 metros cuadrados de pantallas LED y que la propuesta se complementará con contenidos digitales desarrollados especialmente para cada anunciante.

“Se cuida mucho la presencia de las marcas y eso solo es posible gracias al trabajo coordinado entre las áreas comercial, marketing, programación y producción”, señaló.

Sobre el atractivo para el público, Eichtersheimer aseguró que el programa apuesta al entretenimiento familiar.

“Los participantes fueron seleccionados cuidadosamente para que la audiencia pueda identificarse con ellos y seguir sus historias durante todo el campeonato”, asegura.

Debut en el entretenimiento para Sergio Gorzy

Sergio Gorzy y Leticia Fernández. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Uno de las principales novedades del estreno será el debut de Sergio Gorzy como conductor de un programa de entretenimiento, tras una extensa trayectoria ligada al periodismo deportivo.El comunicador reconoció que el desafío implicó salir de su zona de confort.

“Nunca había hecho entretenimiento y prácticamente toda mi carrera fue en vivo. Acá aprendí un lenguaje completamente distinto”, comentó. Gorzy admitió que el trabajo grabado le permitió corregir errores y adaptarse a una dinámica desconocida.

“Estoy acostumbrado a hacer dos horas en vivo. Acá una grabación puede durar cuatro horas, repetir escenas y ajustar detalles. Fue todo un aprendizaje”.

Respecto a las comparaciones con la versión que condujo Alberto Sonsol en Canal 10 años atrás, fue claro. “Lo que hizo Alberto fue fantástico, pero este es otro camino. Mantiene la esencia, aunque el campeonato cambia completamente la experiencia”. Además destacó la respuesta del público antes del estreno. “La gente me pregunta todos los días cuándo empieza el programa. Hubo tantísimas inscripciones que incluso dejaron de promocionar el casting”.

Para Leticia Fernández, el proyecto representa una nueva etapa dentro de su carrera en el entretenimiento.

“Cuando me presentaron el proyecto me encantó. Es un formato que siempre me gustó y sentí que llegó en el momento correcto de mi vida”, dijo.

La conductora recordó que desde niña soñaba con presentar programas de juegos. “Jugaba a conducir los programas de Berugo Carámbula. Creo que el entretenimiento siempre estuvo en mi esencia”.

Fernández también valoró la química lograda junto a Gorzy. “Nos estamos divirtiendo mucho y eso se va a transmitir en pantalla. Creo que el público también va a disfrutar esa energía.

La conductora aseguró que nunca planificó llegar a este tipo de formatos, sino que fue construyendo su carrera paso a paso. “Siempre disfruté cada etapa. Si hacés lo que te gusta, las oportunidades terminan apareciendo.”

Con una producción de gran escala, un formato renovado y la aspiración de convertirse en un producto de exportación, Escape Perfecto Uruguay buscará convertirse en una de las principales apuestas de entretenimiento de la televisión uruguaya durante el segundo semestre del año.

