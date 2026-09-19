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“Avenida Brasil”: la historia del fenómeno que conquistó Uruguay y qué fue de su protagonista

La telenovela brasileña fue un fenómeno mundial y también conquistó al público uruguayo por Canal 12. La historia enfrentó a Nina y Carminha en una trama de venganza. A 14 años del éxito, Débora Falabella sigue vigente

El País
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19/09/2026, 03:13
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Protagonistas de "Avenida Brasil".

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