Andrea Bottesch, de cantar con Laura Pausini a emocionar en Paysandú: "No quiero poner límites a los sueños"

Meses después de cumplir el sueño de cantar junto a Laura Pausini en el Antel Arena, Andrea Bottesch volvió a encontrarse con la música sobre un escenario. Esta vez fue en su Paysandú natal y acompañada por la Banda Municipal José Debali, durante el espectáculo Concierto para el recuerdo, en el Teatro Florencio Sánchez.

La contadora, que trabaja en el área de Administración de la Intendencia de Paysandú, interpretó En cambio no, uno de los temas más emotivos de Pausini. La actuación conmovió al público y también a ella, que terminó quebrándose ante la ovación.

La música, sin embargo, no es una recién llegada a su vida. De joven, Bottesch fue cantante de Wanco, una banda de cumbia tropical, y llegó a grabar una versión de En ausencia de ti, también de Pausini. Con los años tomó otros caminos, pero aquel inesperado encuentro con su ídola en Montevideo volvió a encender una faceta que ahora no quiere guardar.

-Después de cantar con Laura Pausini en el Antel Arena, ¿cómo viviste este regreso a un escenario, esta vez en tu ciudad y ante el público de Paysandú?

-Fue muy emocionante y completamente diferente. Lo de Laura fue cumplir un sueño que parecía imposible, pero cantar con la Banda Municipal también era, en silencio, otro de mis grandes sueños. Y digo en silencio porque nunca se lo había contado a nadie. Tengo un afecto muy especial por la Banda, ligado también a mi historia familiar, a mi padre que ya no está. Además, siempre admiré su larga trayectoria y la calidad con la que suena. Muchas veces los escuché y pensé lo hermoso que sería algún día poder cantar acompañada por ellos. Mientras cantaba En cambio no, podía ver desde el escenario a personas emocionándose, incluso llorando. Fue algo muy fuerte, porque sentí que lo que estaba tratando de transmitir realmente había llegado al otro. Eso es justamente lo que más amo de cantar: esa conexión que se produce y que no necesita demasiadas explicaciones.

-¿Qué cambió en tu relación con la música después de aquella noche con Laura Pausini?

-La música siempre estuvo presente en mi vida. Cuando era más joven fui cantante de Wanco, una banda de cumbia tropical, y en esa etapa incluso grabé una versión en cumbia de En ausencia de ti, de Laura Pausini. Así que, de alguna manera, Laura y sus canciones me han acompañado en distintas etapas. Pero hoy vivo la música desde otro lugar. Antes quizás era más un hobby, algo que disfrutaba y me gustaba hacer. Ahora siento que cantar tiene para mí un sentido más profundo. Lo que pasó con Laura en el Antel Arena me marcó. Me dio confianza, me animó a volver a mostrar esta faceta y, sobre todo, me hizo entender qué lugar quiero que tenga hoy la música en mi vida. Ya no canto solamente porque me gusta. Canto para interpretar sentimientos, conectar con las personas y transmitir algo que quizás alguien necesita sentir.

-Sos contadora y trabajás en la Intendencia de Paysandú. ¿Cómo conviven el mundo de los números y esta faceta artística?

-Conviven perfectamente porque son dos partes muy distintas de mí, pero las dos son genuinas. Amo mi profesión, soy muy responsable y comprometida con mi trabajo, y disfruto mucho lo que hago. Pero también soy una persona muy sensible y emocional, y ahí aparece la música. Quizás desde afuera parecen dos mundos opuestos: los números tienen una lógica y la música tiene otra. Pero yo necesito de los dos. Uno me desafía desde lo profesional y el otro me conecta con una parte mucho más emocional de mí.

Andrea Bottesch.



-¿Qué encontrás en la música que no encontrás en otros ámbitos de tu vida?

-Libertad. Cuando canto puedo expresar cosas que quizás hablando no sabría explicar. Para mí cantar no es solamente tener una voz o interpretar una canción; es transmitir algo.

-¡Te imaginás desarrollando más esta faceta?

-Hoy aprendí a no decir que algo es imposible. Si hace unos meses alguien me hubiera dicho que iba a cantar con Laura Pausini en el Antel Arena, seguramente me hubiera reído. Tampoco imaginaba que iba a estar cantando con la Banda Municipal. No sé hasta dónde me llevará la música y tampoco quiero ponerle demasiadas expectativas. Tengo mi profesión, mi trabajo y mi vida, que amo, pero también entendí que no quiero dejar guardada esta parte de mí. Si aparecen nuevas oportunidades, me encantaría vivirlas.

