La tortura, la guerrilla y el segundo vuelo en la voz de José Gavazzo

José Gavazzo se encuentra con prisión domiciliaria en Parque Miramar. Allí recibió a Qué Pasa para una entrevista exclusiva. Gavazzo asegura que el segundo vuelo no existió y que un militante del PVP, Carlos Goessens Meré, decidió delatar a sus compañeros en Argentina. Allí, habrían sido detenidos por el aparato represor argentino y asesinados por esos efectivos. "Me dijo: ´No queda nadie. Ya los detuvimos a todos. No queda ninguno vivo´" cuenta Gavazzo que le dijo Goessens Meré. Escuche el relato del encuentro entre Gavazzo y el traidor del PVP en el video principal.

"No existe un ejemplo de guerra sin tortura"

José Gavazzo se refirió también a las torturas y apremios físicos que denunciaron los detenidos durante la dictadura en Uruguay. "La picana yo personalmente no la utilizaba porque me parecía que era algo que no servía. El submarino sí porque le da una sensación a la persona...".

También habló de los interrogatorios, del vínculo con los detenidos y del combate a la "guerra anti-subversiva".

"Mienten por venganza y por plata"

En la entrevista, Gavazzo también respondió sobre las denuncias que pesan en su contra. El militar retirado asegura que los que lo acusan de homicidios, secuestros y abusos durante la dictadura militar, mienten. "Yo nunca me oculté, siempre dije quién era, siempre cumplí con lo que dije", afirmó.

"Argentinos"

Varios militares uruguayos viajaron a Argentina para detener e interrogar a compatriotas que por ese entonces eran requeridos en nuestro país. La colaboración de un lado y del otro es confirmada por el propio Gavazzo, que relata cómo se dio el llamado primer vuelo y el trabajo de los militares argentinos en las detenciones e interrogatorios.

