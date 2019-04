Bertolotti : "Nunca me pidieron nombres, ni culpables ni cabezas ni víctimas y yo nunca se las dí"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"La orden fue explícita y directa, queda fuera de la Ley de Caducidad la nuera de Gelman. Me pidieron que averiguara todo lo que yo pudiera averiguar. También sobre Michelini y Guitérrez Ruiz y luego hechos y sucesos de la Comisión para la Paz" dice textualmente el excomandante en jefe del Ejército Ángel Bertolotti ante e Juzgado Penal 19 en junio de 2007 y que forma parte de las actas del Tribunal de Honor divulgadas ayer por el ministro José Bayardi en el Parlamento.

En esa declaración ante la justicia civil que consta en las actas, Bertolotti informa que antes de asumir como comandante mantuvo una reunión informal con el comandante en Jefe de ese entonces, el presidente Vázquez y Gonzalo Fernández. El motivo de la reunión era "provocar una transición normal entre un gobierno no tradicional y un nuevo gobierno, a fin de aclarar procedimientos, doctrina, operativa dentro de mi fuerza que el Presidente desearía aplicar a partir del 1 de marzo", dijo.

También informa de otra reunión, ya como comandante en la que Vázquez los citó a los tres comandantes en su clínica y les dijo que la idea era "no tocar la Ley de Caducidad y aplicar en algunos casos el artículo 4", agregó.

El excomandante afirma que la orden recibida desde su superior (Vázquez) era la de no comprometerme con dar nombres ni responsables. "Nunca me dieron una orden concreta, solo comencé a investigar dentro del Ejército, lo que hice fue facilitar información y demostrar la disponibilidad del Ejército y querer aclarar los hechos y sucesos en las condiciones que dijo el Presidente: "sin nombres"".

"Nunca me pidieron nombres, ni culpables ni cabezas ni víctimas y yo nunca se las dí", agregó. Bertolotti confesó que a los generales les gustó poco la orden de Vázquez pero trató de ordenar y buscar la información.

En el testimonio adjuntado en el Tribunal, el excomandante se queja de la filtración de algunas reuniones a la prensa y asegura que alguna información publicada en libros y artículos es falsa. También confesó su preocupación por la imagen del Ejército como institución "con lo degradado que había salido hasta ahora" .

Bertolotti cuenta que el 8 de agosto tuvo que entregar junto con otros comandantes el informe de cada fuerza "Es evidente que todo lo que yo informé puede no ser la verdad total, yo estaba seguro que estaban allí pero si no estuvieron allí es porque estuvieron removidos, pero los antropólogos dicen otra cosa. Yo pedí información (...) cada uno dijo su verdad a su manera y algunos no dijeron nada", agregó.

En esos primeros días de agosto de 2005, en conferencia de prensa el propio Vázquez acompañado de Bertolotti anunciaba que había un "99% de probabilidades" de encontrar el cuerpo de María Claudia García de Gelman en el batallón 14, pero nunca se lo ubicó. "Todavía sigo pensando que tengo razón pero los hechos dicen que no", prosigue Bertolotti.

Consultado sobre las reuniones con algunos de los exmilitares procesados por violación a los derechos humanos, Bertolotti asegura que varios colaboraron con su informe. Gilberto Vázquez " me daba sus versiones, nunca tuve versiones que me generaran credibilidad absoluta", Arab "vino a colaborar a mi despacho" y se declaró inocente. "Tuvimos otra reunión con él (...) y le dije que por la información que tenía me había mentido y me dijo que estaba equivocado y se fue", contó Bertolotti. A Ernesto Ramas le llama el Gallego " siempre tuve reuniones de amigos con el Gallego, yo le dije que viniera pero no venía como informante y yo le he ido a visitar (...) Yo creo que no estuvo en nada de eso", dijo. "Sí tuve reuniones con (Jorge) Silveira y ese sí estoy seguro que nunca estuvo en la Argentina", agregó. Bertolotti afirma en su declaración que Gavazzo le informó que siempre dio cumplimiento a órdenes de superiores.

Dijo que "sintió hablar" de la operación Zanahoria y que la persona que estuvo a cargo" podría haber sido el oficial de Inteligencia José Lamy pero no puedo asegurar algo de alguien que ya está muerto y no se puede defender", concluyó.