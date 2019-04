"Es mentira que iba a terminar archivado", dijo Bayardi sobre expediente Gavazzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Defensa José Bayardi dijo este miércoles que "es mentira que iba a terminar archivado" el expediente del Tribunal de Honor con las declaraciones de José "Nino" Gavazzo en las que confiesa haber arrojado en 1973 al río Negro el cuerpo del extupamaro Roberto Gomensoso, de no ser por la investigación periodística de Leonardo Haberkorn.



"Es mentira que esto (el expediente) iba a terminar archivado porque el expediente fue de los expedientes que tuvo menos tiempo de trámite en el Poder Ejecutivo", dijo Bayardi en entrevista con Informativo Sarandí (690).



El ministro de Defensa dijo que el expediente estuvo "30 días hábiles calendario" desde que "Manini (Ríos) lo entregó a mitad de febrero hasta el 30 de marzo".

Bayardi explicó que "estuvo desde el 14 de febrero en el ministerio" que luego "pasó el 20 a la secretaría de la Presidencia" de ahí se "derivar a jurídica de la Presidencia" y vuelve "el 13 de marzo al ministerio". En esta cartera, asegura "se estaba trabajando clasificando acta por acta de la declaración de Gavazzo para ser enviado a las distintas causas penales".

"Se tenían cinco (causas) identificadas como forma de decir hago la denuncia pero no te tiro el paquete y resolvé tu", dijo y agregó que luego "se terminó dando no solo el expediente con las 712 carillas, sino que se mandó también a cada uno de los juzgados penales la parte correspondiente a declaraciones"



"Era un trabajo que se venía haciendo, o sea, no hubiera quedado archivado se estaba trabajando", insistió.



Por otra parte el ministro de Defensa volvió a reiterar que "hay una investigación administrativa en curso en el Ministerio de Defensa" para saber cómo se filtró el archivo de las declaraciones de Gavazzo.



"Quiero saber si salió del ministerio de Defensa o salió del lado de la presidencia o de los implicados (Fuerzas Armadas), aunque los implicados tenían nada mas que una versión general del expediente y tuvieron que tomar vista y verlo ahí así que probablemente no", indicó.