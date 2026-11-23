"Papy test”, análisis para la migraña y rastreo de ancestros: el negocio de los test de ADN en farmacias e internet
Los precios varían desde 4.000 a casi 40.000 pesos. Permiten conocer la ascendencia familiar y predisposición a enfermedades. Su accesibilidad plantea dilemas éticos sobre el uso que se hace de esos datos sensibles.
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