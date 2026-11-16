El uruguayo detrás de la campaña de partidos árabes que sacudió la política israelí: “Hoy es radical hablar de paz”
Mauricio Lapchik es activista e integrante de la Lista Conjunta, una alianza de tres partidos que obtuvo una votación récord y puede ser un actor clave en la conformación de un nuevo gobierno.
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