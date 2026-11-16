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    El País Qué pasa

    El uruguayo detrás de la campaña de partidos árabes que sacudió la política israelí: “Hoy es radical hablar de paz”

    Mauricio Lapchik es activista e integrante de la Lista Conjunta, una alianza de tres partidos que obtuvo una votación récord y puede ser un actor clave en la conformación de un nuevo gobierno.

    Martin Tocar
    Martín Tocar
    16/11/2026, 04:00
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    Mauricio Lapchik

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