Parecería ser un tema de estatus, pero es más bien una cuestión de honor. Por sus características, Uruguay tiene en su territorio más cónsules honorarios que embajadores a cargo de la representación diplomática de países extranjeros. Son una treintena los que están activos. Algunos ocupan el puesto por unos pocos años, otros lo ejercen durante décadas. Es el caso de Juan José Frechou, el nexo de Islandia en Uruguay desde 1983. “Me habían dicho que a los 25 años era la fecha de caducidad para retirarse, pero yo avisé a la embajada y me dijeron: ‘Nooo, ¡siga!’”.

Trabajan gratis y sin privilegios. El único beneficio concreto del que gozaban —un permiso de estacionamiento concedido por la Intendencia de Montevideo—, lo perdieron unos años atrás. Por lo general, la cancillería no los invita a los actos protocolares. Sin embargo, son la primera cara que una delegación extranjera ve cuando arriba al aeropuerto de Carrasco. Reciben a presidentes, ministros, diplomáticos y empresarios.

En la mayoría de los casos, los consulados están en sus casas, o en la oficina donde desarrollan su actividad principal. Muchos trabajan solos, aunque otros se apoyan en la familia o en una secretaria.

Se encargan de todo tipo de tareas, siempre encomendadas por el embajador de la patria representada. Que puede estar más cerca o más lejos —en algunos casos las embajadas están localizadas en Argentina o en Brasil y son concurrentes para varios países de la región, pero muchas veces están fuera del continente—, que puede darle más o menos importancia a su cónsul, que puede ser más o menos exigente con él.

Ignacio Bartesaghi, cónsul honorario de Mongolia.

Para ocupar el puesto deben pasar un exhaustivo proceso de selección. La designación lleva meses. Y luego, para mantenerse en él, tienen que superar una serie de evaluaciones. “No es que vos tenés independencia, vos trabajás para ese país. Los cónsules honorarios son un instrumento más que utilizan los países a muy bajo costo para tener apoyo en un país donde no tienen embajada”, dice Ignacio Bartesaghi, doctor en relaciones internacionales especializado en China y cónsul honorario de Mongolia en Uruguay, aunque no lo une ningún lazo sanguíneo con la tierra de Gengis Kan, ni acá resida un solo ciudadano mongol al que deba asistir.

“Al final, es convencerse del rol”, opina: de su función entre simbólica y estratégica. Bartesaghi “está fascinado” con el país que representa, por su papel entre dos gigantes (Rusia y China) y su empeño en abrirse al mundo. Tan encantado está que cuando describe las virtudes de Mongolia habla en tercera persona del plural. “Tenemos”, dice; “somos”. Busca similitudes entre ambos países —la importancia de la carne, del caballo— y festeja las visitas que autoridades mongolas han hecho al país y la que el presidente Yamandú Orsi tiene pendiente. Incluso aplaude que un mongol, dueño de una cadena de hoteles, sea el cónsul honorario de Uruguay en Ulán Bator, la capital más fría del mundo.

¿Qué expectativas tiene? La más clara es el intercambio académico. El primer acuerdo bajo su gestión está cerrado: un estudiante universitario mongol llegará en los próximos meses con una beca para formarse en nuestro país. Esto, dice el cónsul, “es un hecho histórico”.

Los perfiles

Los caminos que conducen a un uruguayo a un destino de cónsul, ya veremos, no siempre tienen que ver con la sangre. Algunos son nacionales que emigraron. O son descendientes. Otros nunca habían pisado el país que representan y no hablan el idioma.

Los hay empresarios, agentes de viaje, agrimensores, académicos, escribanos, abogados y hasta un médico, como Luis Fráppola, que ya había servido para varias embajadas hasta que, una vez jubilado, le ofrecieron convertirse en el cónsul de Georgia. La tierra en la que su bisabuelo ruso, en la época de los zares, había sido enviado a construir carreteras.

Luis Fráppola, cónsul honorario de Georgia.

Un siglo más tarde, le toca a él ser una ficha en la estrategia georgiana de apertura al mundo en su afán por ingresar a la Unión Europea. “Es un país que realmente se ha abierto muchísimo. Por eso estableció embajadas en América del Sur, que antes no las tenía”, cuenta el médico.

En Uruguay hay una sola georgiana, llamada Jorgelina, que en realidad es nacida en Argentina. Es hija de la gran diáspora que, escapando del régimen soviético, se radicó en Mendoza. Pero, para fortuna de Fráppola, Jorgelina no es una georgiana del montón: ella desciende de una familia principesca.

Uruguay a Georgia pretende venderle carne. Georgia quiere traer sus vinos. Dice Fráppola, con la convicción pasional que caracteriza a los cónsules, que son “los mejores del mundo”, porque en Georgia está “la verdadera cuna del vino”.

“Esto es una cosa de corazón. Y si no se hace de corazón, no se puede hacer”, dice Eduardo Antonich, descendiente de croatas y cónsul honorario de Croacia desde hace 23 años. Antonich fue dos veces presidente del Cuerpo Consular Honorario, una agrupación donde los cónsules intercambian los variables desafíos con los que lidian.

Eduardo Antonich, cónsul honorario de Croacia.

Porque las tareas pueden cambiar radicalmente, por ejemplo si se firma un tratado comercial, o irrumpe una pandemia, o llega una imprevista ola migratoria, como le pasó al cónsul de Jamaica, el agente de viajes Andrés Elissalde. Son cinco o seis los jamaiquinos viviendo en Uruguay, pero últimamente “se dio un fenómeno interesante”. Resulta que en tiempos “tumultuosos” en la isla (fundamentalmente entre 1970 y 1980), muchos emigraron hacia Cuba. Ahora, varios cubanos nietos de esos jamaiquinos emigraron a Uruguay “y acá buscan hacer el trámite para tener sus papeles”. ¿Por qué? “Puedo llegar a intuir que es algo influenciado por la necesidad de acceder a un pasaporte, o porque quieren continuar con el linaje de sus familiares”.

Agenda cambiante

Así es este oficio. Para algunos cónsules, una semana puede empezar con un cóctel y terminar en una morgue, haciéndose cargo del reconocimiento de un cuerpo. Recibir la llamada de un fiscal pidiéndole que investigue antecedentes de un ciudadano. Visitar regularmente a un extranjero preso. Cocinarle una comida típica a un connacional hospitalizado. Dar malas noticias a una familia desconocida, del otro lado del mundo. Organizar una misa para un fallecido, hacerse cargo de su entierro.

Andrés Elissalde, cónsul honorario de Jamaica.

“Lo que pasa es que esto es muy diverso”, dice el abogado Alfredo Taullard, el representante de Australia en estas tierras, “depende del país y de las reglas que te imponga; cada cónsul es un mundo”.

Taullard y su pareja llegaron a Australia a comienzos de los 2000 con una beca universitaria para hacer un doctorado. Si bien la colonia uruguaya que se conformó allí entre 1960 y 1980 es grande —30.000 personas—, en el campus ellos eran los únicos uruguayos. “Volvimos y dije, tenemos que hacer algo para que el vínculo crezca”, cuenta. Creó una cámara, que más que vínculos comerciales forjó un “puente” cultural y un intercambio que dio por resultado la creación de las populares visas de work & holiday que están detrás del gran flujo de jóvenes uruguayos que hoy están yendo a Australia.

Taullard, acá, atiende a una comunidad de unos 3.000 uruguayos que en su mayoría retornaron de Australia y cobran pensiones, jubilaciones y renuevan su documentación. Pero el foco de su trabajo es asistir a los australianos que nos visitan. Y son miles de turistas, especialmente los que llegan en cruceros... cruceros como el caso del Greg Mortimer y otros tantos cargados de australianos que llegaron al puerto en plena pandemia.

Alfredo Taullard, cónsul honorario de Australia.

En ese episodio, Taullard fue una pieza clave pero anónima para la cobertura mediática. Trabajó 24 horas al día para, entre muchas tareas, repatriar a sus hogares a estos compatriotas por diplomacia. Como reconocimiento, la embajada de Australia lo condecoró. Dice: “Fue una experiencia increíble que espero nunca más repetir”.

Primos hermanos

Ana María Zosa lleva dos décadas viviendo en Montevideo, está casada con un uruguayo, pero su español todavía conserva su acento filipino. La primera vez que se lo propusieron, se negó a aceptar el cargo de cónsul. Prefería abocarse a su trabajo en la docencia (en la educación secundaria y terciaria) de business management. Y así se mantuvo, firme en su decisión, hasta que en plena pandemia el abogado uruguayo que representaba a Filipinas renunció.

Filipinas no puede prescindir de un representante local. Son miles los tripulantes de esa nacionalidad que llegan a los puertos uruguayos en barcos pesqueros y en cruceros, muchos de ellos con todo tipo de problemas. “Son hombres muy jóvenes que están expuestos a un trabajo tremendamente cruel”, navegando en las aguas más frías del mundo durante meses y meses, dice Zosa, “hay que reunir toda la información para sus familias de lo que les sucedió, porque cuando ellos salieron de su casa estaban sanos”.

A fines de marzo de 2020, además de este panorama ya conocido, el crucero australiano Greg Mortimer se detuvo en el puerto de Montevideo con 217 personas a bordo, de las cuales 128 eran positivas al covid. Antes de llevar a cabo un espectacular corredor humanitario conduciendo a los pasajeros al aeropuerto, el gobierno uruguayo brindó atención médica a todos y hospitalizó a ocho enfermos de los cuales uno murió.

El fallecido era un tripulante filipino, y a bordo iban otros 59 trabajadores de esa nacionalidad. Ese fue el bautismo de Zosa en la función que unos meses después ocuparía formalmente. Estuvo en contacto con ellos desde que el barco entró al puerto. “Me mandaron una lista con el nombre de cada tripulante y lo que necesitaba, desde alcohol en gel, medicamentos, artículos de higiene personal”, cuenta. Monitoreó el estado del paciente más grave. Tuvo que comunicar su fallecimiento, organizó una misa y la transmitió para su familia por zoom.

Aunque en su agenda hay tareas comerciales (atendió al equipo de inspección cuando se abrió el mercado de exportación de carne uruguaya a Filipinas), burocráticas (muchos extranjeros tramitan su residencia legal en Uruguay y, como pasaron por Filipinas, deben acreditar su buena conducta en ese país), culturales y muchas consultas de uruguayos que viajan por turismo a Filipinas; principalmente debe brindar “asistencia” a los connacionales de paso.

Los filipinos son la nacionalidad más grande en la industria marítima del mundo, “y es común que tengas 60 barcos pesqueros en el puerto de una vez”, dice la cónsul. Las agencias marítimas, migración, hasta el médico portuario la llama por peleas encima de los barcos, por trabajadores que llegan enfermos, lastimados o muertos. “Los enfermos a veces necesitan cosas de aseo. O solo hablar con alguien que conozca su idioma y pueda ayudarlos a hacer preguntas”. Un truco para hacerlos sentir más cerca de casa es la comida. Les prepara un guiso tradicional llamado adobo, una tarea que suele compartir con algunos de los otros 24 filipinos que viven en Uruguay, entre los que hay tres sacerdotes católicos.

Nicolás Potrie, cónsul honorario de Indonesia.

Debido a sus tareas, la vida de algunos cónsules a veces se entrelaza. Zosa dice que con Nicolás Potrie son “primos hermanos” de países y asegura que, después de 12 años en el cargo, ya casi un cuarto del corazón del uruguayo “es indonesio”.

Este año, Uruguay celebró seis décadas de relaciones bilaterales con Indonesia. El vínculo tiene dos partes, una ligada a la circulación de tripulaciones marítimas y la otra comercial. Indonesia, además de ser el archipiélago más grande del mundo, es el cuarto país más poblado y eso se traduce en consumo. Este lazo se fortaleció en los últimos años y explica la apertura de una embajada en Indonesia en 2018, un gesto del que se espera “reciprocidad”, según sugieren las buenas prácticas diplomáticas.

Mientras tanto, Potrie sigue siendo el “puente” que acerca 15.000 kilómetros de distancia y unas gruesas diferencias culturales y hasta religiosas (el 90% de los indonesios son musulmanes). A diario sigue las noticias políticas, económicas y deportivas de los dos países. Y divide su trabajo entre un negocio de agrobusiness (con fuerte vinculación con Asia) con las tareas del consulado, que le exigen desde pasaportes, la recepción de delegaciones que llegan cada vez con más frecuencia, el trabajo por las cada vez más comunes habilitaciones para la exportación de productos y las siempre presentes consultas turísticas —cientos viajan a Bali, empezando por los estudiantes de Economía y Arquitectura—, a las que se suman las funciones humanitarias.

Como le sucede a Zosa, estas suelen tener como protagonistas a los marineros que recalan en los puertos, con todo tipo de problemas —enfermedades, fallecimientos, lo que muchas veces exige una preparación del cuerpo especial, según un ritual halal, hasta asesorar en las reparaciones que acuerdan con las empresas marítimas—, y que en tierra firme suelen ser asistidos también por un sacerdote indonesio. “El consulado es esa primera cara, esa primera asistencia de poder decirle ‘bueno, acá hay un apoyo del gobierno’”, dice Potrie.

Mirar para al lado

Primero vendió a Sudáfrica como destino turístico. La visitó más de 20 veces. Y después, cuando la embajada se retiró del país para reducir gastos, se convirtió en su cónsul honorario. No fue sencillo. A Sergio Bañales lo convocaron junto a otros nueve empresarios y solo tres pasaron el primer filtro. Seis meses más tarde, lo nombraron. Entonces, empezó a recibir sellos. Primero uno. Después dos. Tres. Cuatro. Siguieron las hojas membretadas. “Yo me metí en un lío brutal porque nunca pensé que hubiera tanto trabajo adicional, porque vas creciendo en el puesto y empezás a tener más responsabilidades”, dice.

Sergio Bañales, cónsul honorario de Sudáfrica.

Bañales gestiona 28 tipos de trámites diferentes para una comunidad de 272 sudafricanos registrados en Uruguay, aunque él estima que son muchos más, “mínimo el doble”. Desde divorcios, certificaciones de buena conducta, jubilaciones, renovación de pasaporte y de identificación, adopciones, hasta la asistencia a personas detenidas, que han sido varias en los ocho años que lleva en el puesto. Le queda una mujer presa, a la que le hace llegar pasta dental y jabón.

“El trabajo se incrementó y creo que puede seguir aumentando”, dice, porque a Uruguay, expulsados por cierto repunte de la violencia, están llegando familias de “farms”, empresarios granjeros que vienen acá a empezar una nueva vida.

Mechtild Antje Schleicher De Stahr envía una foto suya en Swakopmund, en la costa del Atlántico de Namibia, “del otro lado del mar, está Uruguay”, dice. Fue Bañales el que la motivó para la diplomacia. Le propuso unir fuerzas para crear una cámara de comercio con África, que no ha crecido —todavía— como ellos quisieran.

Mechtild, o Matilde, es descendiente de alemanes y, si bien hace más de 20 años que se instaló en Uruguay por negocios relacionados al agro, suele viajar a su país.

Mechtild Antje Schleicher De Stahr, cónsul honoraria de Namibia.

“Somos muy amigos de la familia del primer presidente después de la independencia (en marzo de 1990), que hasta hoy tiene mucho poder en nuestro país. Y el ministro de Relaciones Exteriores me conocía desde mi vida en Namibia, entonces me preguntaron si yo quería ser cónsul”, dice con acento alemán. Su marido se especializó en la genética aplicada al ganado, un conocimiento que lleva a Namibia y resulta esencial para evitar la muerte masiva de los animales en uno de los territorios más secos del mundo. La mayor parte de su tarea es responder consultas turísticas de uruguayos y extranjeros de la región que visitan los safaris y cada vez más sus desiertos.

Un cargo especial

El empresario Leonardo Couto es el tercer cónsul honorario de Suecia desde que se desmontó su embajada. Asumió en plena pandemia. Debe realizar una rendición de cuentas mensual, semestral —“el lema es que vos no podés perder dinero”— y un informe anual de las acciones llevadas a cabo, cuenta. “Ojo, nuestro consulado es atípico porque tenemos mucha actividad”, advierte. Es también la envidia de otros, porque Suecia le contrata un secretario.

El asunto es así: atraídos por una política exterior solidaria, en las décadas de 1970 y 1980, Suecia recibió a cientos de uruguayos que emigraron, muchos de ellos por razones políticas, escapando de la última dictadura militar. “Muchos adquirieron la ciudadanía”, y también sus parejas y sus hijos. Después, un alto porcentaje retornó. Entre suecos nativos y uruguayos suecos, hay entre 800 y 1.100 personas, que cada primavera llenan el consulado. Todos los que cobran algún tipo de remuneración desde Suecia tienen que ir por el consulado para que Couto les dé la fe de vida.

Leonardo Couto, cónsul honorario de Suecia.

Y después están los procesos electorales. Durante tres días, el consulado se transforma en un centro de votación con listas, circuitos y cuarto secreto. “Cientos de personas circulan, hasta tenemos colas esperando para votar”, cuenta Couto.

Aunque de Suecia importamos (sobre todo maquinaria) más de lo que exportamos (se quiere posicionar el vino), Couto dice que hay un “enorme entusiasmo” por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Antonich, el cónsul de Croacia, también confía en que este acuerdo abra las puertas al comercio. Hasta ahora el vínculo ha sido más bien burocrático —solicitudes de ciudadanía, pasaportes— por parte de la aguerrida comunidad de descendientes, que suman unos 5.000, y que se remonta a las primeras olas migratorias de 1918 y 1935. “Es una comunidad que tiene una actividad cultural que diría yo, en lo que va en estos últimos 20 años, es enorme”, dice. El empujón llegó tras la guerra de independencia con la ex Yugoslavia, a mediados de 1990. Y después explotó el turismo, tanto que Antonich ha tenido que responder hasta cuánto cuesta una Coca Cola en Dubrovnik.

Tiene 63 años y, cuando piensa en retirarse, se preocupa: “Digo, ¿quién va a querer agarrar? Porque la palabra es esa hoy en día: agarrar. Esta es una responsabilidad que implica estar atento, hacer algo a cambio de un honor, no de algo material. A veces la gente dice, ‘bueno, lo voy a hacer, pero ¿qué me van a dar?’. Y esto es una cosa de corazón. Si no se hace de corazón, no se puede hacer.”