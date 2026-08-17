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El País Paula Todo Oidos

Lo nuevo de Sam Smith: Hazel eyes

Clara Avellino
17/08/2026, 11:24
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Sam Smith: Hazel eyes<br/>

El cantante y compositor británico presenta este 21 de agosto su nuevo disco: Hazel eyes. Es su quinto álbum de estudio. ”Llevo más de tres años componiéndolo junto a un grupo muy reducido de amigos maravillosos y muy queridos. Es un álbum muy personal”, contó el artista. El proyecto dibuja un paisaje sonoro, en el que se combinan estilos como pop barroco, folk británico, country y R&B alternativo, junto a su voz en primer plano, y una serie de letras románticas y líricas que lo desnudan en emoción. La mayor parte de este LP tomó forma en Nueva York.

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