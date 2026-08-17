Debut inesperado: Morgan Freeman

De actor de cine a músico, el gran Morgan Freeman se estrena oficialmente en la música a los 89 años con el álbum Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Recientemente lanzado, el disco incluye 12 canciones de blues y cuenta con la participación de: Taj Mahal, Keb' Mo', Shemekia Copeland y Bobby Rush como músicos invitados. Esta transición forma parte de un anhelo personal pendiente, y conecta de forma directa su mayor herramienta cinematográfica: su icónica voz, con sus raíces más profundas del blues propio de su ciudad natal Memphis, Tennessee, Estados Unidos.