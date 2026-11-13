Última palabra

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    J.H. Romei
    13/11/2026, 03:42
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    Un cuarto de siglo después, Achugar regresa a la historia, que parecía cerrada, sobre esta poeta, pintora, escritora, y viajera. La figura de Blanca Luz Brum es tan fascinante como difícil de atrapar. Nacida en Pan de Azúcar en 1905, su vida atravesó grandes escenarios culturales y políticos del XX, pero cada intento por reconstruir su historia parece abrir una versión diferente. Achugar comenzó a investigarla para escribir una biografía, pero pronto descubrió que cartas, testimonios, memorias y otras fuentes se desmentían unas a otras. De esas contradicciones nació este relato que explora las zonas inciertas entre la memoria, la historia y la ficción, y se pregunta quién tiene, finalmente, la razón sobre una vida.

    * Falsas memorias. Blanca Luz Brum, de Hugar Achugar. Alfaguara, 292 páginas.

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