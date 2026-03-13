Para los más pequeños

Todos los días Millie friega la casa de los Winchester de arriba abajo. Lleva a su hija al colegio y prepara la comida para toda la familia. La chica intenta hacer su trabajo a pesar de que Nina, la dueña de casa, ensucia todo para que vuelva a limpiar, y se empeña en hacerle la vida difícil. Andrew, el esposo de Nina y su empleador, parece cada día más abatido, y Millie empatiza con él, al punto de que la relación de trabajo empieza a desdibujarse para convertirse en algo más. Y entonces, todo salta por los aires en esta impactante trama de suspenso.

La asistenta, de Freida McFadden. SUMA, 344 páginas.