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El País Paula Sugerencias

Para los más pequeños

J.H. Romei
13/03/2026, 16:30
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Portada
El primer día de clases, de Alejandra González &amp; Daniel Kondo.
Morisqueta.

Todos los días Millie friega la casa de los Winchester de arriba abajo. Lleva a su hija al colegio y prepara la comida para toda la familia. La chica intenta hacer su trabajo a pesar de que Nina, la dueña de casa, ensucia todo para que vuelva a limpiar, y se empeña en hacerle la vida difícil. Andrew, el esposo de Nina y su empleador, parece cada día más abatido, y Millie empatiza con él, al punto de que la relación de trabajo empieza a desdibujarse para convertirse en algo más. Y entonces, todo salta por los aires en esta impactante trama de suspenso.
La asistenta, de Freida McFadden. SUMA, 344 páginas.

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