Puro cuento

Esta recopilación de la narrativa breve de Mario Delgado Aparaín, de más de cuarenta relatos, traza un arco brillante a través de los años. Cada página revela la construcción de un imaginario sin par en la literatura uruguaya, así como el retrato indirecto de un escritor cuyo estilo consigue transiciones casi imposibles entre la poesía y el humor, entre la tragedia de algunas de sus historias y el goce estético que destila de ellas.

* Cuentos del norte y del sur, de Mario Delgado Aparaín. Seix Barral, 488 páginas.