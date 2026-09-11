Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Paula Sugerencias

Perfil urbano

J.H. Romei
11/09/2026, 01:01
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Montevideo.
Montevideo.
León Kalansky. Artemisa Ediciones, 480 páginas.

El espíritu de una ciudad está en sus obras, en lo que representan, y también en aquellos propósitos para los que fueron concebidos sus edificios, sus calles, sus parques, sus comercios, y sus instituciones. El arquitecto uruguayo propone en este trabajo una historia ilustrada sobre el desarrollo urbano y el reciclaje edilicio de la capital; una recorrida experta, explicada y graficada por las instancias que le confirieron a Montevideo su fisonomía tan particular.
Montevideo, de León Kalansky. Artemisa Ediciones, 480 páginas.

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Revista Paula Setiembre 2026
Te puede interesar