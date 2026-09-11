Perfil urbano

El espíritu de una ciudad está en sus obras, en lo que representan, y también en aquellos propósitos para los que fueron concebidos sus edificios, sus calles, sus parques, sus comercios, y sus instituciones. El arquitecto uruguayo propone en este trabajo una historia ilustrada sobre el desarrollo urbano y el reciclaje edilicio de la capital; una recorrida experta, explicada y graficada por las instancias que le confirieron a Montevideo su fisonomía tan particular.

Montevideo, de León Kalansky. Artemisa Ediciones, 480 páginas.