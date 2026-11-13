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    El País Paula Sugerencias

    Novela coral

    J.H. Romei
    13/11/2026, 03:44
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    La historia se ambienta a principios de la década de 2010 y gira en torno a Marcia, Lori, Emilia y Eva, quienes llevan vidas muy diferentes, pero todas comparten la misma obsesión por Bruno. Dueño de un carácter magnético, el joven es el carismático líder de Los Unicornios, una banda en ascenso del indie uruguayo. Entre el humor filoso, el romanticismo y la melancolía, cada una de las chicas ofrece con su propio lenguaje y contradicciones, su versión de lo que hacen para acercarse al músico mientras enfrentan el final de su juventud.

    * Soy tu fan, de Patricia Turnes. Forma, 454 páginas.

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