Misterios del universo

Tras su éxito en el Reino Unido, llegan los cuatro volúmenes que reúnen los capítulos esenciales del famoso libro Breves respuestas a las grandes preguntas, del fallecido Stephen Hawking. En ¿Cómo empezó todo? el prestigioso científico explora el nacimiento del cosmos y cuestiona el papel de Dios en su origen. A través de la física teórica, indaga en cómo el universo pudo surgir espontáneamente y revela la profunda conexión entre las leyes naturales, el espacio y el tiempo. Cada libro presenta un prólogo a cargo de reconocidos científicos españoles, con el fin de acercar el pensamiento de Hawking a los lectores.

¿Cómo empezó todo?, de Stephen Hawking. Booket, 80 páginas.