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Misterios del universo

J.H. Romei
11/09/2026, 01:01
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¿Cómo empezó todo?.
¿Cómo empezó todo?.
Stephen Hawking. Booket, 80 páginas.

Tras su éxito en el Reino Unido, llegan los cuatro volúmenes que reúnen los capítulos esenciales del famoso libro Breves respuestas a las grandes preguntas, del fallecido Stephen Hawking. En ¿Cómo empezó todo? el prestigioso científico explora el nacimiento del cosmos y cuestiona el papel de Dios en su origen. A través de la física teórica, indaga en cómo el universo pudo surgir espontáneamente y revela la profunda conexión entre las leyes naturales, el espacio y el tiempo. Cada libro presenta un prólogo a cargo de reconocidos científicos españoles, con el fin de acercar el pensamiento de Hawking a los lectores.
¿Cómo empezó todo?, de Stephen Hawking. Booket, 80 páginas.

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