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Hondura Psicológica

J.H. Romei
11/09/2026, 01:01
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Maite.
Fernando Aramburu. Tusquets, 344 páginas

San Sebastián, julio de 1997. Mientras su marido está de viaje, Maite recibe a su hermana, que vuelve a la ciudad debido a un quebranto de salud de la madre de ambas. En los días que pasan juntas, las tres mujeres conviven y conversan sin decirse lo que importa ni mirar de frente la tensión social que las rodea; ETA ha secuestrado a un concejal, y amenaza con ejecutarlo si no se cumplen sus demandas. Los hechos históricos corren en paralelo a la intimidad de Maite, una mujer sensible y compasiva, atrapada en convenciones que le impiden afrontar la realidad. Aramburu entrega una novela emocionante e inolvidable, en la que vuelve la mirada a la memoria reciente del País Vasco.
Maite, de Fernando Aramburu. Tusquets, 344 páginas

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