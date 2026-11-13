Fuerza interior
Hoy, Lua es astróloga, tarotista, gestalt coach y trabaja con medicina de plantas y hongos, además de promover el yoga y la conciencia corporal, y estrena su primer libro. Con carácter testimonial y de desarrollo personal, estas páginas comparten su viaje de resiliencia, transformación del dolor en amor y la búsqueda de sanación interior. También es una invitación a reconocer la posibilidad de crear una vida alineada con nuestra verdad.
* La fuerza del corazón, de Lua. Diana, 384 páginas.
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