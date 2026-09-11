Cozy murder

En la comunidad todos sabían que quien había asesinado a Andie Bell era Sal Singh. Sin embargo, Pippa, que creció en la misma ciudad que ha sido consumida por este crimen, no lo tiene tan claro. Decidida a desenterrar la verdad, la joven convierte la investigación en su proyecto de final de curso, y poco a poco, empezará a descubrir secretos que alguien se empeña en ocultar muy bien. Si el asesino sigue suelto, ¿qué será capaz de hacer para mantener a Pippa alejada de la verdad?

Asesinato para principiantes, de Holly Jackson. Booket, 448 páginas.