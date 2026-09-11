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Biografía moral

J.H. Romei
11/09/2026, 01:01
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Antes del fin.
Ernesto Sabato. Seix Barral, 176 páginas.

Junto con sus ensayos y ficciones, estas páginas son el mejor legado de Sabato: un testimonio espiritual, la fe de un hombre de letras en las palabras, su inclaudicable fuerza interior. Aquí propone un repaso por la vida, los fantasmas y los recuerdos del emblemático autor, así como de sus reflexiones sobre la existencia de Dios, la robotización del hombre, la ciencia y la literatura, y el consumismo como nueva creencia religiosa.
Antes del fin, de Ernesto Sabato. Seix Barral, 176 páginas.

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