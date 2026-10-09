Viaje a la Edad Media

La primavera se llena de mística y leyendas. Es que el fin de semana del 10 y 11 de octubre llega la 17ª edición del Festival Medioeval Uruguay. El encuentro temático ocupa el Castillo Pittamiglio y entre recorridas por laberintos y secretos del lugar, la invitación es a sumergirse en un viaje que transporta a una época cautivante. Con una puesta en escena cinematográfica con recreación histórica, presencia activa de la arquería y de clanes, las actividades incluyen mercado de artesanías con diseños y materiales de la época; área mística donde consultar oráculos y artes adivinatorias como runas vikingas, tarot y lectura de borra de café, además de gastronomía temática, degustación de hidromiel y pociones mágicas. Además, experiencias con arquería, levantamiento de martillo, misiones, estación de vestuario y maquillaje artístico, todo acompañado de música celta. La cita es de 10:00 a 20:00 horas en Rambla Mahatma Gandhi 633. Instagram/@festivalmedievaluy