Tomarse un respiro

Una experiencia vinculada a la salud y al bienestar que nació en Polonia hace casi dos siglos, hoy llega a La Muy Fiel. Es que hace poco más de un mes, Daniela Cabrera inauguró Salum, un espacio dedicado a la haloterapia, donde se recrean las condiciones de una cueva natural de sal. La disciplina nació a mediados del 1800, cuando un médico de Cracovia comprobó que los mineros de la sal, a diferencia de quienes trabajaban en los yacimientos de carbón y metal, gozaban de una excelente salud pulmonar y rara vez sufrían de enfermedades respiratorias. El hallazgo se popularizó y así nació esta terapia complementaria, que en Salum se traduce en relajantes sesiones de 45 minutos llevadas a cabo en una gran habitación con paredes y piso están recubiertas de sal, y donde se respiran micropartículas del mineral. Aunque no sustituye ningún tratamiento médico, está indicada para despejar las vías respiratorias, reducir la mucosidad, mejorar rinitis, bronquitis y asma, además de tratar afecciones de la piel y aliviar el estrés. Blanes 1136. Cel.: 096 972 031.

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