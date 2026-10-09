Pop Up cultural

Desde principios del mes pasado, Casa Cultus seduce a locales y extranjeros con una propuesta para acercarse, mirar, escuchar y encontrarse en uno de los barrios con mayor valor histórico y patrimonial de Montevideo. En efecto, el espacio efímero de la organización Cultus Uy, se instaló en el corazón de la Ciudad Vieja. Concebido como un ámbito vivo y abierto a la comunidad, propone exhibiciones, charlas, talleres y eventos de música en una agenda que comenzó el mes pasado con la muestra Trama de identidades, del colectivo Gente en Obra. Con entrada libre y gratuita, abre al público de jueves a sábado de 16:30 a 21:00 horas. Vale chequear la cartelera en Instagram/@cultus_uy. Piedras 604, esquina Juan Carlos Gómez.