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El País Paula ¿Qué Pasa?

Pop Up cultural

J.H. Romei
09/10/2026, 01:56
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Pablo Rivara.

Desde principios del mes pasado, Casa Cultus seduce a locales y extranjeros con una propuesta para acercarse, mirar, escuchar y encontrarse en uno de los barrios con mayor valor histórico y patrimonial de Montevideo. En efecto, el espacio efímero de la organización Cultus Uy, se instaló en el corazón de la Ciudad Vieja. Concebido como un ámbito vivo y abierto a la comunidad, propone exhibiciones, charlas, talleres y eventos de música en una agenda que comenzó el mes pasado con la muestra Trama de identidades, del colectivo Gente en Obra. Con entrada libre y gratuita, abre al público de jueves a sábado de 16:30 a 21:00 horas. Vale chequear la cartelera en Instagram/@cultus_uy. Piedras 604, esquina Juan Carlos Gómez.

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