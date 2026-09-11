Nueva colección

La primavera llegó a Renner, y se nota. Es que la nueva estación de la marca se juega a los colores intensos, a las texturas distintivas, y a las siluetas expresivas. En un mundo cada vez más acelerado e hiperconectado, la firma elige el “sentir” como hilo conductor de su apuesta y se despacha con prendas que invitan al encuentro, a disfrutar del aire libre y a expresar la individualidad con ligereza. La estética denominada sinestésica de la línea femenina se expresa con texturas como jacquards, brocados, así como con recursos que van desde los flecos y drapeados hasta los bordados y acabados que amplían la riqueza visual y táctil de las creaciones. Entre referencias urbanas e inspiraciones que parten de las artes plásticas, el guardarropas gana energía y un sutil dramatismo. Así, la sastrería encuentra nuevas proporciones, y chaquetas y parkas deportivas conviven con faldas tubo, polos, pantalones balloon y capri. De la misma forma, chaquetas funnel y overcoats sorprenden sobre bikinis y piezas de lencería. Sin embargo, las asimetrías, las transparencias y los tejidos fluidos refuerzan una sensación de ligereza y profundidad en las prendas. En cuanto a las estampas, los lunares regresan triunfales junto con los motivos florales y las rayas. La paleta de estación se mueve entre tonos suaves, pero suma colores vibrantes y primarios como rojo, azul y verde. En sintonía con la consigna de la colección, el styling privilegia las superposiciones y las combinaciones que incentivan a la experimentación. Pasen y vean lo que se trae la Primavera-Verano de la marca en los locales de Montevideo, Canelones y Maldonado, y en la web. Instagram/@renner_uy. www.renner.com/uy