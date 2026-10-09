Nueva casa

Caffé Arte, ese lugar donde la gastronomía, el arte y el encuentro son tan protagonistas como el café de especialidad, la viennoiserie y la bollería danesa, cambió de dirección. Ahora ubicado a pasos del Palacio Municipal, el espacio logró mantener la identidad y calidez que lo caracteriza, y vuelve a recibir a los visitantes que se acercan para compartir una experiencia que busca ir más allá del café, integrando cultura, creatividad y comunidad. Con una agenda que incluye instancias como Versos & Café, en la que la poesía se tutea con la conversación, y propuestas dedicadas a cortos de cineastas y estudiantes locales, entre otras, el espacio siempre sor-prende e inspira. Abre de 10 a 19:00 horas en Germán Barbato 1364. Instagram/@cafe.caffearte