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El País Paula ¿Qué Pasa?

Nueva casa

J.H. Romei
09/10/2026, 01:54
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Pablo Rivara.

Caffé Arte, ese lugar donde la gastronomía, el arte y el encuentro son tan protagonistas como el café de especialidad, la viennoiserie y la bollería danesa, cambió de dirección. Ahora ubicado a pasos del Palacio Municipal, el espacio logró mantener la identidad y calidez que lo caracteriza, y vuelve a recibir a los visitantes que se acercan para compartir una experiencia que busca ir más allá del café, integrando cultura, creatividad y comunidad. Con una agenda que incluye instancias como Versos & Café, en la que la poesía se tutea con la conversación, y propuestas dedicadas a cortos de cineastas y estudiantes locales, entre otras, el espacio siempre sor-prende e inspira. Abre de 10 a 19:00 horas en Germán Barbato 1364. Instagram/@cafe.caffearte

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