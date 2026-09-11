Muebles con historia

Bo’tique Muebles abrió sus puertas hace menos de dos meses con una propuesta dedicada a la restauración y venta de mobiliario. El flamante showroom invita a mirar las piezas antiguas con otros ojos: recuperarlas, actualizarlas y devolverles protagonismo. Detrás del proyecto está Agustín Zapata, quien se inició en el métier a fines de 2020. Sin embargo, su vínculo con este mundo venía de antes: su padre era carpintero y él mismo había estudiado el oficio. Aunque su derrotero lo había llevado por el camino de la gastronomía, la llegada de la pandemia truncó su negocio. Entonces comenzó a comprar y actualizar aparadores, sillas, mesas y demás para venderlos. La demanda llegó de manera natural y con el tiempo, el taller fue creciendo no solo en personal sino también en la diversidad de encargos que recibía. “¿No tienen muebles para vender?”, era una pregunta que comenzó a repetirse entre los clientes, y por eso Zapata decidió abrir un espacio en el que pudiera exhibir parte de su acervo de piezas recuperadas, que rescatadas del olvido son protagonistas en cualquier ambiente. Abierto de lunes a viernes de 13:00 a 18:00 horas. Avenida Brasil 2465. Instagram/@botiquemuebles