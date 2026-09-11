Letras Libres

El viernes 18 y sábado 19 de setiembre, la cita es en el Mercado Ferrando. La consigna es sumergirse en la propuesta literaria que ofrece FIEL, la primera edición de la Feria Independiente de Editores y Libreros. Durante estas dos jornadas, las editoriales autónomas, librerías y proyectos de autoedición de todo el país se reúnen en el mercado para celebrar la riqueza de la edición independiente y reivindicar el valor de quienes hacen posible que existan más libros, más voces y más formas de leer. La invitación es a recorrer los stands, descubrir nuevos catálogos, conocer a quienes editan y publican, y participar en presentaciones, conversatorios y actividades abiertas. Con entrada libre, va de 14:00 a 22:00 horas en Chaná 2120.