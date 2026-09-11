Joyas comestibles

La fórmula de Cacao para conquistar paladares es sencilla: pastelería de autor y café de especialidad. Sus postres con formas de frutas hiperrealistas son el principal atractivo de la propuesta. Esta tendencia comenzada en Francia por el chef Cedric Grolet fue el punto de partida para que Diané García y Sofía Hernández, ambas provenientes del ámbito de la cocina, se abocaran a explorar texturas, brillos y formas. Producto de la investigación y del ensayo y error, surgieron estas delicias que combinan diversas técnicas de alta pastelería y ofrecen sofisticados sabores en un formato muy atractivo. El emprendimiento comenzó con la comercialización de los postres por encargo, pero a medida que la demanda creció, se hizo necesario establecer un espacio donde degustar los productos. Y como no solo de dulce vive el hombre, la carta incorporó café de especialidad, bocados salados y viennoiserie, ideales para el brunch y la merienda.

De martes a domingo de 12:00 a 20:00 horas. Maldonado 799. Instagram/@cacao.mvd

