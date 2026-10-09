Historias en viñetas

El comic nacional ya tiene su propio lugar. El mes pasado la Biblioteca María Stagnero, ubicada en el castillito del Parque Rodó, incorporó a su fondo la Colección José E. Costa, nombrada en homenaje al fallecido investigador de la historieta nacional. La recopilación se nutre con cien títulos que no solo incluyen el acervo de Costa, sino también obras cedidas por la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas (AUCH). Entre los ejemplares que dan vida a esta iniciativa se cuentan obras de Peloduro, Ombú, y también de autores jóvenes, como Gabriel Cardozo y Nicolás Peruzzo, entre otros notables creadores contemporáneos. Las publicaciones están a disposición del público para lectura en sala en el horario de la biblioteca: de lunes a sábados de 10:00 a 15:30 horas. Av. Julio Herrera y Reissig s/n. Instagram/@castilloelparquerodo