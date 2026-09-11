Espacio de encuentro

Entre la rambla y el parque se ubica Mirador, más precisamente, en la esquina de Eduardo Acevedo y Lauro Müller. Con una vista privilegiada, el lugar reúne gastronomía, arte, moda, diseño y actividades culturales en un mismo lugar. Desde el principio, el objetivo de Joaquín Casavalle, Joaquín Romero, Facundo Gussoni y Juan Ignacio Romero fue crear un ámbito de inspiración que conectara mundos. Así las cosas, en el multiespacio, conviven el café de especialidad y una cocina muy cuidada con prendas, accesorios, objetos y una agenda de eventos muy atractiva, que resuena con la misión del emprendimiento: habitar la ciudad con tiempo, curiosidad y otra mirada. De martes a sábados de 8:00 a 20:000 horas, y los sábados, a partir de las 9:30 horas. Eduardo Acevedo 899. Instagram/@miradoruy