Conservar el valor

Restauración + Deco es el curso que Dalí-Art Boutique propone para descubrir el potencial de los objetos, y el propio. La casa cree firmemente que restaurar un mueble y agregarle un capítulo nuevo a su historia implica mucho más que aprender una técnica. Por eso enseña a devolverle su identidad a mobiliario, objetos y piezas que vieron una mejor época. En las clases semanales de tres horas se enseña a transformar muebles, elegir colores, combinar materiales y a mirar con otros ojos. Dado que se incluyen todos los insumos, solo es preciso llevar la pieza a reparar y no es necesario contar con conocimientos previos. Con cupos limitados, la cita es los lunes de 18:00 a 21:00 horas en Zum Felde, entre Rivera y Almirón. Por informes llamar al 2716 9804. Instagram/@dali_artboutique