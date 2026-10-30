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El País Paula Paula Casa

Una isla de luz

TAL EL TÍTULO DE LA CUARTA EDICIÓN DE LA BIENAL DE ARTESANÍA CONTEMPORÁNEA ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN HOMO FABER. LA MISMA TOMÓ POR ASALTO EL PALAZZO DE LA FUNDACIÓN GIORGIO CINI, EN EL VÉNETO, CON MÁS DE 800 PIEZAS FABRICADAS POR 400 ARTISTAS DE TODO EL MUNDO. ESTA VEZ, LA PROPUESTA EXPLORÓ LA RELACIÓN ENTRE LA LUZ, LOS MATERIALES Y LA MANO HUMANA A TRAVÉS DE QUINCE INSTALACIONES CONCEBIDAS POR ES DEVLIN, DISEÑADORA BRITÁNICA Y CURADORA DEL EVENTO. COMO SIEMPRE, LA INICIATIVA TRASCENDIÓ EL ESPACIO EXPOSITIVO A TALLERES DE LA CIUDAD Y ACTIVIDADES VINCULADAS AL PATRIMONIO, A TRAVÉS DE HOMO FABER IN CITTÁ.

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Revista Paula
30/10/2026, 14:03
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A Great Turning_Giulio Ghirardi©Michelangelo Foundation
Organizada por la Fundación Michelangelo para la Creatividad y la Artesanía, la muestra transformó espacios históricos en una experiencia inmersiva de instalaciones y creatividad. Arriba, la obra <i>A Great Turning</i>, de Devlin, ubicada en el Claustro Palladiano del <i>palazzo</i> Giorgio Cini, consiste en un estanque que refleja los arcos de piedra del edificio. Al centro un gran espejo cinético se mueve y transforma la geometría del espacio con el paso de las horas.
Giulio Ghirardi©Michelangelo Fo.
A Luminous Ark_Giulio Ghirardi©Michelangelo Foundation
La instalación A Luminous Ark en el acceso al claustro, fue materializada y ensamblada a mano por el maestro artesano Wen Qiuwen, sobre bocetos de Es Devlin. La obra fusiona diseño contemporáneo y técnicas tradicionales.
Giulio Ghirardi©Michelangelo Fo.
A Feast of Light_Giulio Ghirardi©Michelangelo Foundation
La instalación se completa con A Feast of Light, que evoca el poder transformador de la luz a través de una fina rendija que atraviesa la sala como un rayo. Mientras, sobre una mesa enorme y luminosa reposa una colección de obras realizadas en materiales translúcidos y blancos.
Giulio Ghirardi©Michelangelo Fo.
A Full Moon Rising_Sophia Bennett©Michelangelo Foundation
Inspirada en los tradicionales jarrones luna de la cultura coreana, A full moon rising ocupa la antigua piscina de la Fundación Giorgio Cini. Una estructura semicircular exhibe más de 80 creaciones hechas a mano en cerámica, vidrio, papel, metal y otros materiales. Al reflejarse en el agua iluminada, la estructura crea la ilusión óptica de una luna llena emergiendo del mar.
Sophia Bennett©Michelangelo Fou.
An Alphabet of Objects_Giulio Ghirardi©Michelangelo Foundation
An alphabet of objects, instalación cinética que reúne cerca de 200 creaciones en estructuras circulares rotatorias mientras que la iluminación de fondo proyecta sus siluetas en las paredes, evocando pinturas rupestres.
Giulio Ghirardi©Michelangelo Fo.
An Infinite Birdsong_Giulio Ghirardi©Michelangelo Foundation
An Infinite Birdsong utiliza vitrinas de cristal centrales y muros enmarcados con espejos iluminados que emulan reflejos nocturnos de los ventanales arqueados de Venecia sobre el agua.
Giulio Ghirardi©Michelangelo Fo.
A Rainbow of Forms_Giulio Ghirardi©Michelangelo Foundation
A Rainbow of forms fue una de las instalaciones más impactantes de la muestra. Concebida como un espacio alegre e inmersivo, brinda una explosión de color en formato caleidoscópico donde destacan obras de George William Bell, Kazuito Kawai y Hiva Alizadeh.
Giulio Ghirardi©Michelangelo Fo.
Bloom LVII_Aya Oki Artisan_Sophia Bennett©Michelangelo Foundation
Bloom LVII (57) se llama la escultura de Aya Oki, quien moldeó y recalentó el vidrio soplado hasta lograr una estructura orgánica compleja.
Sophia Bennett©Michelangelo Fou.
Dynamic Bowls; Troubled Waters; Blue Velvet, Yellow and Red_Egle Einikyte-Narkeviciene Artisan_Sophia Bennett©Michelangelo Foundation
Dynamic Bowls, serie de esculturas abstractas modeladas a mano con gres, de la artista lituana Egle Einikyté Narkeviciené.
Sophia Bennett©Michelangelo Fou.

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