Una isla de luz

Organizada por la Fundación Michelangelo para la Creatividad y la Artesanía, la muestra transformó espacios históricos en una experiencia inmersiva de instalaciones y creatividad. Arriba, la obra <i>A Great Turning</i>, de Devlin, ubicada en el Claustro Palladiano del <i>palazzo</i> Giorgio Cini, consiste en un estanque que refleja los arcos de piedra del edificio. Al centro un gran espejo cinético se mueve y transforma la geometría del espacio con el paso de las horas.
Giulio Ghirardi©Michelangelo Fo.