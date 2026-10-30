Una isla de luz TAL EL TÍTULO DE LA CUARTA EDICIÓN DE LA BIENAL DE ARTESANÍA CONTEMPORÁNEA ORGANIZADA POR LA FUNDACIÓN HOMO FABER. LA MISMA TOMÓ POR ASALTO EL PALAZZO DE LA FUNDACIÓN GIORGIO CINI, EN EL VÉNETO, CON MÁS DE 800 PIEZAS FABRICADAS POR 400 ARTISTAS DE TODO EL MUNDO. ESTA VEZ, LA PROPUESTA EXPLORÓ LA RELACIÓN ENTRE LA LUZ, LOS MATERIALES Y LA MANO HUMANA A TRAVÉS DE QUINCE INSTALACIONES CONCEBIDAS POR ES DEVLIN, DISEÑADORA BRITÁNICA Y CURADORA DEL EVENTO. COMO SIEMPRE, LA INICIATIVA TRASCENDIÓ EL ESPACIO EXPOSITIVO A TALLERES DE LA CIUDAD Y ACTIVIDADES VINCULADAS AL PATRIMONIO, A TRAVÉS DE HOMO FABER IN CITTÁ.