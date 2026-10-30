Inspirar & Crear

El pasado miércoles 28 de octubre, a la caída del sol, Vía Disegno abrió sus puertas para recibir una nueva entrega de un evento ya instalado en el calendario de las industrias creativas, así como de los amantes de las tendencias y el diseño.

Es sabido que Vía Disegno se consolidó como un punto de referencia para quienes buscan terminaciones, equipamiento e ideas de interiorismo con las que transformar sus espacios. Sin embargo, desde el comienzo la propuesta brindó mucho más que showrooms donde encontrar accesorios y mobiliario; también invita a descubrir novedades, a realizar pausas para reflexionar y disfrutar de la gastronomía en Selva Café & Libros, o simplemente dejarse llevar por la inspiración. La Noche del Diseño nació para ampliar esa experiencia y cada nueva edición ofrece la oportunidad de ponerse al día con las tendencias y las tecnologías.

Vía Disegno Mall.

Fiel a su tradición, la programación del encuentro 2026 generó un recorrido por las tiendas del mall de acuerdo a una perspectiva diferente a la cotidiana. Cada marca ideó distintas formas de recibir a sus clientes y amigos; charlas, sorpresas, demostraciones, puestas artísticas, música, barras de tragos y Djs en vivo, entre otras movidas, cautivaron al público. La celebración del talento y la creatividad fue la consigna del evento, y sorprender tanto a los habitués como a quienes descubren el mall, el objetivo. Es que apreciar una pieza sofisticada o un nuevo material pueden disparar una idea; conversar y ponerse al día con profesionales del diseño puede sugerir renovadas posibilidades y escenarios. Tal lo que se logró con las charlas y exposiciones de las marcas del mall. Las actividades programadas incluyeron intervenciones de las artistas Lelén Ruete, en el espacio de Bo Concept y de Adriana Silva y Rosas, en Soho. Además, una instalación lumínica en Trios Iluminación a cargo de Invernizzi; proyectos del estudio Welfare en Pacífica, y una galería de objetos seleccionados bajo la dirección creativa de la diseñadora Nacha Risso. Cabe destacar que los momentos centrales de la velada fueron la presentación de Tendencias para 2027, de INCA, que además de ser sponsor oficial del evento, compartió lo que se viene en materia de paleta y texturas, y la exposición en Area Design de la reconocida profesional chilena, Kathy Rahal, sobre pautas actuales de interiorismo y cómo crear espacios felices. Tampoco faltaron las clásicas barras de tragos y sushi en Movelart.

En resumen, el evento invitaba a detenerse, observar de cerca, preguntar y dejarse sorprender en cada parada. La experiencia ofreció exactamente eso: un paseo renovado que impacta con innovación y tendencias sofisticadas. Además, a la noche hubo descuentos con Banco Santander y fue posible canjear puntos Soy Santander en locales adheridos, lo que sumó beneficios especiales a la experiencia.

Vía Disegno Mall

Ruta 101, Km. 19.300, Canelones.

viadisegno.com

