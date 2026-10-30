Mundo íntimo
CA´ RIFLESSO SE LLAMÓ LA INSTALACIÓN INMERSIVA DE DISEÑO Y ARTESANÍA ITALIANA ORGANIZADA POR ARTEMEST EN SETIEMBRE PASADO. LLEVADA A CABO EN LA HISTÓRICA CASA SANLORENZO, SE RECREÓ ALLÍ EL REFUGIO DE UN SUPUESTO COLECCIONISTA. CON LA CUIDADA SELECCIÓN DE OBRAS DE MÁS DE 50 ARTISTAS EN SU MAYORÍA LOCALES, SE LOGRÓ UN RETRATO CON MIRADA CONTEMPORÁNEA. PASEN Y VEAN.
Homo Faber, la prestigiosa bienal internacional que promueve y visibiliza el valor de la artesanía contemporánea, y Artemest, mercado y plataforma digital leader cuyo fin es conectar a los maestros artesanos y diseñadores locales con el mundo, unieron fuerzas para que la realización de Ca’Riflesso (Casa-Reflexión, en español) fuera un éxito. En el entorno íntimo de la conocida Casa Sanlorenzo se plasmó el trabajo y el saber de verdaderos creadores dedicados al arte, el diseño y el mobiliario italianos, teniendo como resultado la ambientación de la residencia de un supuesto coleccionista. Con inspiración y audacia se logró un recorrido diferente con propuestas aggiornadas y con estilo. El punto es mantener el diálogo entre lo nuevo y lo antiguo.
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