Mundo íntimo

Homo Faber, la prestigiosa bienal internacional que promueve y visibiliza el valor de la artesanía contemporánea, y Artemest, mercado y plataforma digital leader cuyo fin es conectar a los maestros artesanos y diseñadores locales con el mundo, unieron fuerzas para que la realización de Ca’Riflesso (Casa-Reflexión, en español) fuera un éxito. En el entorno íntimo de la conocida Casa Sanlorenzo se plasmó el trabajo y el saber de verdaderos creadores dedicados al arte, el diseño y el mobiliario italianos, teniendo como resultado la ambientación de la residencia de un supuesto coleccionista. Con inspiración y audacia se logró un recorrido diferente con propuestas aggiornadas y con estilo. El punto es mantener el diálogo entre lo nuevo y lo antiguo.

Restaurado por el estudio de Piero Lissoni, el edificio de los 40', ubicado en el distrito de Dorsoduro, conserva testimonios de su pasado, pero introduce un lenguaje contemporáneo de claridad y luz. Esto genera, en las dos plantas en las que se desarrolla la exposición, un entorno evocador. En cada sala, Artemest ofrece un retrato contemporáneo de la artesanía y la pericia material de la región. MANFREDI GIOACCHINI.

El cristal de Murano, el mobiliario de diseño, la iluminación escultórica y los objetos decorativos componen una narrativa unificada, que celebra las tradiciones que definen al lugar. Las mesas firmadas por Massimiliano Locatelli, las copas, los accesorios en metal plateado y un jarrón espejado de Fornace Mian componen la escena.

En el área de descanso, destacan las consolas Lord, diseñadas por Christophe Pillete en mármol Brocatello Violato, sobre una de ellas descansa la luminaria Litia Oval de Enzo Berti. A un lado, la butaca de Puravisione aporta un contraste cálido a la paleta del ambiente. MANFREDI GIOACCHINI.