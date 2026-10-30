Lo más Nuevo: Primavera 2026

Jardín integrado

Con altos y bajos, la primavera llegó a la ciudad y los jardines empiezan a cobrar mayor protagonismo. Mantenerlos atractivos y disfrutables es tarea de la época, por eso Plasmado propone un accesorio práctico y versátil para cuidarlos. Se trata de bordes de acero corten de dos milímetros de espesor, 140 centímetros de largo y una altura de 7, 10 y 15 centímetros, aunque también se hacen a medida. Utilizados para crear líneas rectas y curvas, también delimitan canteros, marcan senderos y separan áreas de césped, tierra, piedras y mulch. Fabricados en Canelones, los flejes desarrollan una pátina de óxido, que le brinda su apariencia característica y ayuda a protegerlos de la corrosión. plasmado.uy. Cel.: 092 737 041. Instagram/@plasmado.uy

Lego para casas

Modulwall: encofrado pre-industrializado. modulwall.com

Ideal para oficinas, salas, depósitos, y hasta residencias, la tecnología Modulwall es producto de años de investigación, y fue desarrollada entre Uruguay y Estados Unidos, con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Se trata de módulos de encofrado pre-industrializados, con terminación texturada, que posibilitan la construcción de muros rápidos y sólidos, así como de divisiones interiores permanentes o desmontables, según el material de relleno que se utilice. Eficiente, la arquitectura duradera y adaptable del producto cuenta con encastres tipo click herméticos, y también deslizables. Con una textura fina en sus caras vistas, admite revoque, pintura, yeso, y hasta revestimiento con cerámicas. Mario Cassinoni 1635. Cel.: 098 113 815. modulwall.com

Mano Precisa

Bernardo Matteo. Azulejos de autor.

El diseño de interiores comienza a apartarse del rigor minimalista y reconecta con la artesanía, la textura y la autenticidad. En esta revalorización de técnicas y materiales tradicionales, la alfarería regresa con fuerza, y la azulejería de autor de Bernardo Matteo, es un ejemplo. Con tres décadas en el oficio, el experto combina en su taller la creación con la enseñanza, siendo sus banderas las placas y guardas decorativas, y los azulejos artesanales con las que realiza murales e intervenciones en cocinas, baños, fachadas, patios, barbacoas y locales. La calidad final, el nivel de detalle y la precisión en los acabados son las señas particulares de estos productos cada vez más solicitados. Instagram/@ bernardomatteo. Monte Caseros 3063. Cel.: 095 570 751.

Casas que reconocen

MasterKey, cerraduras digitales. mkey.com.uy

Entrar al hogar sin llaves, códigos, y sin sacar el celular, ya es una realidad. MasterKey, líder en cerraduras digitales en Uruguay, acerca una tecnología de nueva generación para transformar la experiencia de volver a casa. En efecto, las cerraduras digitales Lenovo incorporan herramientas como reconocimiento facial, huella digital y en algunos modelos, reconocimiento de las venas de la palma de la mano (Palm Vein). Además de ofrecer seguridad y comodidad, estas soluciones simplifican la vida cotidiana pues permiten acceder a la vivienda de manera rápida, además de facilitar el ingreso de familiares y olvidarse de las llaves tradicionales. Todo con un diseño cuidado que se integra a distintos estilos de puertas y ambientes. Más información en mkey.com.uy