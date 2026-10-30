Onda italiana

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ESTE ESLABÓN DE LA CADENA MANDARIN ORIENTAL, EN LA REGIÓN MÁS SOFISTICADA DE LA LOMBARDÍA, REFLEJA LA SERENA BELLEZA DEL ENTORNO. EL CORAZÓN DEL ESTABLECIMIENTO OCUPA LA VILLA ROCCABRUNA, MIENTRAS QUE LOS ALOJAMIENTOS MÁS PRIVADOS, SE DISTRIBUYEN EN EL FRONDOSO PARQUE. AQUÍ, LA RICA HISTORIA DE LUJO Y ENCANTO, QUE COMENZÓ EN EL SIGLO XVIII, SE TRADUCE EN UNA EXPERIENCIA DISEÑADA PARA QUITAR EL ALIENTO.

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Revista Paula
30/10/2026, 14:16
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Rodeado por los Alpes, que ofrecen diferentes posibilidades para actividades al aire libre, el hotel inagurado en 2019 fue renovado este año, aprovechando lo mejor del paisaje. Las aguas cristalinas del lago, los encantadores pueblos en su entorno, y las construcciones locales crean un escenario único a disfrutar desde el hotel y sus instalaciones. Pasen y vean.
Cortesía Mandarin Oriental.
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Nami Cafe es uno de los cuatro espacios gastronómicos del hotel. Con una apuesta informal, fue diseñado por el estudio Herzog & de Meuron, el mismo que renovó este julio pasado, L'Aria, ubicado en el jardín. Para Nami, los profesionales suizos integraron el café a la histórica columnata de piedra de la Villa, que manteiene los arcos que conectaron con la impactante piscina flotante.
FTfoto.
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Penthouse Suite, una de las diez ubicadas en la Villa Rocccabruna, ofrece 97 metros cuadrados de sofisticación y joie-de-vivre. Con las vistas más románticas, apreciables desde los ventanales del dormitorio, su arquitectura se distingue por techos altos, con vigas a la vista y piso de parquet. Cuenta con un amplio salón, un dormitorio principal, vestidor y un baño en mármol.
Cortesía Mandarin Oriental.
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Ganador del premio al Mejor spa de Italia 2025, este espacio de bienestar y relajación se inspira en su contacto íntimo con el lago. Su oferta abarca una variedad de experiencias con las aguas y la temperatura, que incluye una piscina cubierta, gimnasio, sala de relajación y varios gabinetes de tratamiento, de los cuales dos son suites privadas.
FTfoto.

Mandarin Oriental Lago di Como
Via E. Caronti, 69, 22020 Blevio CO, Italia
+39 031 32511
www.mandarinoriental.com/en/lake-como/blevio

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