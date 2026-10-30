Onda italiana ESTE ESLABÓN DE LA CADENA MANDARIN ORIENTAL, EN LA REGIÓN MÁS SOFISTICADA DE LA LOMBARDÍA, REFLEJA LA SERENA BELLEZA DEL ENTORNO. EL CORAZÓN DEL ESTABLECIMIENTO OCUPA LA VILLA ROCCABRUNA, MIENTRAS QUE LOS ALOJAMIENTOS MÁS PRIVADOS, SE DISTRIBUYEN EN EL FRONDOSO PARQUE. AQUÍ, LA RICA HISTORIA DE LUJO Y ENCANTO, QUE COMENZÓ EN EL SIGLO XVIII, SE TRADUCE EN UNA EXPERIENCIA DISEÑADA PARA QUITAR EL ALIENTO.