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Moda en el Malba: Viva Frida Kahlo

Natalia Antolín presentó su colección Alas y Raíces inspirada en la artista mexicana, en el marco de los 25 años del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. El mismo formó parte de la Semana de la Alta Costura (SAC), bajo la dirección de Elina Costantini.

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Revista Paula
30/10/2026, 14:09
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Cortesía: Natalia Antolín. Museo Malba. Buenos Aires.
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