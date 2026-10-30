Moda en el Malba: Viva Frida Kahlo Natalia Antolín presentó su colección Alas y Raíces inspirada en la artista mexicana, en el marco de los 25 años del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. El mismo formó parte de la Semana de la Alta Costura (SAC), bajo la dirección de Elina Costantini.