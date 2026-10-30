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El País Paula Paula Casa

Escenas del diseño

LA 3ª EDICIÓN DE ESTA MUESTRA DE INTERIORISMO CONVOCÓ A 8 RENOMBRADOS ESTUDIOS DEL MEDIO, A INTERVENIR LOS AMBIENTES DE UNA CASA EN PUNTA. LA IDEA: MOSTRAR SUS MIRADAS SOBRE ESTILOS Y FORMAS DE HABITAR HOY, EN CLAVE PERSONAL, LAS PROPUESTAS CONJUGAN MOBILIARIO, ACCESORIOS Y ARTE DE LA FIRMA.

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Revista Paula
30/10/2026, 02:21
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Muestra de diseńo Colección Sur:ESCENAS
Muestra de diseño Colección Sur: ESCENAS.
Natalia Ayala.
Muestra de diseńo Colección Sur:ESCENAS
La casa que alberga la sede de Colección Sur es un chalet de los 70’, firmado por el arquitecto Juan Capurro. Sus características distintivas fueron aprovechadas por los profesionales para elaborar los proyectos, tal como se aprecia en el Pool Bar creado por Gustavo Bono. Allí, mandan el contrapunto de colores primarios, la combinación de texturas, las piezas con carácter y la fuerte presencia de plantas.
Natalia Ayala.
Muestra de diseńo Colección Sur:ESCENAS
El sello de la arquitecta María Noboa y de la interiorista María Clara Guerra se aprecia en las propuestas donde arquitectura, interiorismo y vida cotidiana dialogan con naturalidad. Para su proyecto Otium, partieron del concepto homónimo de la Antigua Roma sobre tiempo libre, descanso y retiro de las obligaciones. Fue así que concibieron este ambiente donde todo confluye para cultivar el espíritu y el enriquecimiento personal.
Natalia Ayala.
Muestra de diseńo Colección Sur:ESCENAS
El estilo de Carolina Cesio se hizo patente en El nido del nómade. Inspirada en el concepto de Tekohá, término guaraní que significa lugar propio, estando aún estando en movimiento. De ahí el diseño pensado para generar calidez mediante tonos tierra con un perímetro calado pensado para abrazar el espacio.Luminarias en barro con formas escultóricas de Cristián Mohaded, completan la puesta.
Natalia Ayala.
Muestra de diseńo Colección Sur:ESCENAS
Victoria Brown Bureau creó un espacio que refleja su formación, sus preferencias y pasiones. Basada en el contexto y la arquitectura presente, el proyecto se vale del juego de la iluminación, el mobiliario, las texturas y los revestimientos para lograr una atmósfera coherente. Su precisión con las formas, siempre fluidas, y la elección de los materiales, también nobles, logran un resultado acogedor y relajante.
Natalia Ayala.
Muestra de diseńo Colección Sur:ESCENAS
En True Colors, Sofía Ruiz propone cálidez mediante superficies mullidas, como respaldos de cama acanalados; formas orgánicas; textiles suaves, y una paleta terrosa con acentos de color.
Natalia Ayala.
Muestra de diseńo Colección Sur:ESCENAS
La puesta en escena de Opi Rubio muestra un escritorio concebido para inspirar, con muebles funcionales, arte, y demás elementos a tono.
Natalia Ayala.
Muestra de diseńo Colección Sur:ESCENAS
El proyecto Terrazas, de Sofía Iturralde se concentra en áreas exteriores que se funden con el paisajismo de Fernando Bianco, mediante mobiliario de formas ligeras. Su espacio de tránsito hacia fuera, en tonos tierra y elementos naturales, conecta los ambientes a través de una arcada.
Natalia Ayala.
Muestra de diseńo Colección Sur:ESCENAS
Vista del estar exterior de Laura López, quien también celebró el estilo playero, con infaltables estampas a rayas en los textiles.
Natalia Ayala.

Colección Sur
Av. Roosevelt y Lunas de Oro. Punta del Este. Cel.: 096 059 336.
www.saccaro.com

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