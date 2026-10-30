Escenas del diseño LA 3ª EDICIÓN DE ESTA MUESTRA DE INTERIORISMO CONVOCÓ A 8 RENOMBRADOS ESTUDIOS DEL MEDIO, A INTERVENIR LOS AMBIENTES DE UNA CASA EN PUNTA. LA IDEA: MOSTRAR SUS MIRADAS SOBRE ESTILOS Y FORMAS DE HABITAR HOY, EN CLAVE PERSONAL, LAS PROPUESTAS CONJUGAN MOBILIARIO, ACCESORIOS Y ARTE DE LA FIRMA.