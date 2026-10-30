Déco en San pablo: CASACOR CON EL CONCEPTO MENTE & CORAZÓN COMO HILO CONDUCTOR DE ESTA ENTREGA 2026, LA MUESTRA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO, VOLVIÓ A RECIBIR AL PÚBLICO EN EL PARQUE DA ÁGUA BRANCA. ALLÍ, MÁS DE 65 PROYECTOS OFRECIERON UNA EXPERENCIA ENFOCADA EN EL HOGAR COMO UN ESPACIO DE RECONEXIÓN EMOCIONAL, BIENESTAR Y PROPÓSITO.