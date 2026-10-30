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El País Paula Paula Casa

Déco en San pablo: CASACOR

CON EL CONCEPTO MENTE & CORAZÓN COMO HILO CONDUCTOR DE ESTA ENTREGA 2026, LA MUESTRA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO, VOLVIÓ A RECIBIR AL PÚBLICO EN EL PARQUE DA ÁGUA BRANCA. ALLÍ, MÁS DE 65 PROYECTOS OFRECIERON UNA EXPERENCIA ENFOCADA EN EL HOGAR COMO UN ESPACIO DE RECONEXIÓN EMOCIONAL, BIENESTAR Y PROPÓSITO.

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Revista Paula
30/10/2026, 01:00
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Fávaro Arquitetos diseñó Galeria Muxarabi, una intervención de la fachada y el pórtico de entrada de la muestra. En un recorrido de veinte metros, chapas de acero corten caladas con tecnología láser, diluyen los límites entre el parque y la exposición, mediante un juego de luces y transparencias.
Casacor 2026.
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Al inicio del recorrido, la apuesta de Ana Lui y Karen Marini ofrece una curaduría botánica de especies brasileñas inusuales, organizadas según principios del paisajismo naturalista contemporáneo. En medio de la vegetación, el espejo de agua, la escultura Geometría del Alma y una suerte de panal, refuerzan temas de biodiversidad y convivencia entre paisaje y vida natural.
CAMILA SANTOS.
04 - Maria Fernanda Marques - foto Roberta Gewehr -DJI_20260520143520.jpg
Los verdes concebidos por María Fernanda Marques relaciona naturaleza, arte y memoria. A lo largo del recorrido, rocas estratégicamente posicionadas, colmenas artísticas y tótems escultóricos amplían la lectura del paisaje. La presencia de las abejas nativas refuerza la biodiversidad, mientras que las obras de arte profundizan la conexión entre intervención humana y entorno natural.
Casacor 2026.
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Para su debut en Casacor, el arquitecto Felipe Rossi construyó desde cero un loft entre dos casonas señoriales. De ahí el nombre del proyecto Casa Limiar R, por ser un punto de transición entre el momento en que algo no termina y lo nuevo no comienza, y por ser Rossi quien lo realiza. Con esa designación, él reconoce a la arquitectura como un umbral de cruce en el que se revela lo esencial y la simplicidad se construye con intención. La planta distribuye los 80 metros cuadrados en un vestíbulo, un salón gourmet, una suite, un vestidor y balcones; una organización sencilla pero de complejidad sensorial.
Casacor 2026.
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Casa Magma, firmada por Suite Arquitectos para la marca de azulejos Portinari, se inspiró en la idea de un refugio contemporáneo. Ideado para desacelerar el ritmo cotidiano recurrió a formas orgánicas, volúmenes escultóricos y un núcleo central en la sala de estar. La propuesta hizo buen uso de piedra sinterizada y revestimientos cerámicos de la marca en una paleta que combina el terracota con bordeaux, nogal y rojo oscuro.
Casacor 2026.
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En Sanare, el loft minimalista diseñado por Natan Gil, el silencio, el vacío y la luz natural ampliaron la sensibilidad. El objetivo fue construir un refugio de sanación y recogimiento mediante piezas de mobiliario escultóricas realizadas a medida.
Casacor 2026.
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Mi corazón, de Michele Wharton reinterpreta las salas de estar de los 80'. Allí evoca las reuniones prolongadas, la música y la cultura. Alfombras, porcelanas, obras de arte y piezas artesanales conformaron un mosaico con identidad y pertenencia.
CAMILA SANTOS.
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La Casa Coral Celeiro Alvorada, de Nildo José y NJ + Arquitectos, llevó a otro nivel la identidad cultural del interior brasileño. En este espacio se intenta dar otro perfil de la vida en el campo. En un ambiente, de proporciones con doble altura y grandes ventanales se prioriza la luz natural y la vista.
Casacor 2026.
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Diseñada por Volar Interiores e integrada al paisajismo de Pedro Rabelais, la Casa Ecomorada aparece como un refugio de 60 metros cuadrados que late en medio del verde, invitando a desacelerar y reconectar con la naturaleza. Maderas rústicas, hierro, cerámica y una simpática hilera de casas de pajaritos en hierro conforman el espíritu del ambiente.
Casacor 2026.

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