Testimonio de fe
El Gran Rosario de Bendiciones para la Familia llegó a su 15ª edición. Como todos los años, la jornada reunió en el predio de la Aduana de Oribe a miles de fieles provenientes de todo el país, con el objetivo de compartir una celebración marcada por la oración, la música y la alegría.
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