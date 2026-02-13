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El País Paula Notas & Entrevistas

Testimonio de fe

El Gran Rosario de Bendiciones para la Familia llegó a su 15ª edición. Como todos los años, la jornada reunió en el predio de la Aduana de Oribe a miles de fieles provenientes de todo el país, con el objetivo de compartir una celebración marcada por la oración, la música y la alegría.

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Revista Paula
13/02/2026, 00:31
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