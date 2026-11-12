El arte del vestir: Más que indumentaria

La ropa cuenta historias. Un uniforme militar, un vestido de fiesta o una prenda de trabajo pueden expresar mucho más que una historia de la moda. Pueden revelar jerarquías sociales, identidades políticas, transformaciones económicas, ideales de belleza y hasta experiencias personales. Pero, para que esas historias puedan transmitirse, primero hay que identificar, documentar y conservar las piezas. Ese fue uno de los ejes de la visita a Montevideo de Helena López de Hierro d’Aubarède, directora del Museo del Traje-Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico de Madrid.

Helena López de Hierro, directora del Museo del Traje de Madrid, durante su visita a Montevideo.

La experta española participó, junto a Beatriz Patiño, directora del Museo Nacional de Artes Escénicas de España, en varias actividades locales, entre ellas, en el taller de Metodologías en gestión y conservación de las colecciones de indumentaria y sus complementos, realizado a mediados de octubre pasado en Casa Ximénez, una de las sedes del Museo Histórico Nacional (MHN) de nuestro país. Como cierre de las actividades formativas, López de Hierro brindó la conferencia La moda musealizada. Relatos y narrativas en torno a la indumentaria en Casa Rivera, también sede del museo.

La agenda reunió a profesionales de distintas instituciones uruguayas para intercambiar experiencias sobre el ingreso, la documentación, el almacenamiento, la manipulación y la exhibición de prendas y accesorios.

La iniciativa formó parte de las acciones de cooperación cultural entre Uruguay y España y fue organizada por el Área de Cooperación y Relaciones Internacionales, y el Museo Histórico Nacional, dependientes de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), junto con el Ministerio de Cultura de España. También participaron la Embajada de España en Uruguay, el Centro Cultural de España en Montevideo y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Conocer para conservar

Para Andrés Azpiroz Perera, director del Museo Histórico Nacional (MHN), el taller respondió a una necesidad concreta de la institución uruguaya: mejorar las condiciones de sus reservas y avanzar en el registro de las colecciones. El museo viene trabajando en la reorganización de esos espacios mediante Re-Org, una metodología propuesta por el Consejo Internacional de Museos (ICOM).

El proceso implica mejorar tanto el control físico de los objetos como su documentación e inventario. En ese trabajo, el equipo uruguayo encontró una importante colección de textiles con dificultades de registro y conservación preventiva. “La indumentaria es uno de los materiales más delicados y que había sido desatendido por el museo”, señaló Azpiroz Perera en declaraciones a PAULA.

Las prendas con valor histórico o patrimonial requieren cuidados específicos. La exposición a la luz, una manipulación inadecuada o el uso de soportes que no respetan las formas originales pueden deteriorar las fibras y alterar los objetos. En el MHN, explicó su director, se han encontrado prácticas del pasado en las que las prendas se modificaban para ajustarlas a los maniquíes disponibles. “Hoy hacemos un esfuerzo enorme por revertir esto: intervenimos los maniquíes para que respeten el cuerpo real que la vestimenta representa”, dijo.

El trabajo incluye también controlar factores ambientales, como la radiación ultravioleta, que puede degradar las fibras textiles. Antes de exhibir una pieza, es necesario conocer sus materiales, su estado de conservación y las condiciones que requiere para evitar daños.

A estos mismos desafíos se refirió la experta española. Helena López de Hierro reconoció que más allá de la realidad puntual de cada país, de sus dimensiones o especializaciones, los grandes retos de los profesionales de la conservación son prácticamente similares. “Tenemos un patrimonio enorme que hay que conservar, y que dependiendo muchas veces de los medios que se tengan o el acceso a según qué cosas, se pueden utilizar diferentes medidas. Pero el desafío es el mismo”, remarcó en conversación con PAULA.

La jerarca destacó la relevancia que tiene el interés creciente por el patrimonio textil y la necesidad de poner en común los conocimientos de quienes trabajan con este tipo de colecciones. Para López de Hierro, el taller impartido en nuestro país fue una primera instancia de contacto que permitió reconocer problemas comunes, intercambiar experiencias y establecer vínculos entre equipos para seguir trabajando a futuro. Como ejemplo citó su visita al Teatro Solís. “Allí pude ver todo el acervo, además de la indumentaria teatral, que es espectacular. La manera en la que está conservado me ha impresionado. De hecho, vimos piezas únicas, como los trajes diseñados por Federico García Lorca. Esto para nosotros, a nivel de conservación, ha sido un privilegio enorme. En España solo hemos visto los figurines”.

El Museo del Traje de Madrid es un referente a nivel europeo. La colección permanente alberga un repertorio de indumentaria regional histórica mezclada con alta costura, entre otras creaciones de maestros como Mariano Fortuny o Cristóbal Balenciaga.

Se trata en concreto de nueve vestidos diseñados por Lorca para la obra La zapatera prodigiosa (estrenada en Madrid en 1930 por Margarita Xirgu) que fueron identificados en el acervo del depósito de vestuario de la Comedia Nacional y exhibidos en el Teatro Solís recientemente.

Durante su estadía, López de Hierro recorrió otros espacios culturales montevideanos, donde pudo observar colecciones de indumentaria como el Museo de Artes Decorativas, y la Casa Museo Vilamajó. En el Museo Nacional de Artes Visuales se interesó por la obra de Petrona Viera y el planismo uruguayo.

Múltiples historias

Helena López de Hierro dirige el Museo del Traje de Madrid desde 2011. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y conservadora de museos del Estado español desde 2006. Ha sido curadora de exposiciones de moda contemporánea y de indumentaria tradicional y fue integrante del comité de moda de la Mercedes Benz Fashion Week entre 2017 y 2020. Es académica de la Fundación Academia de la Moda Española y Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de Francia.

Durante su conferencia en Montevideo, explicó cómo la indumentaria puede convertirse en una fuente para investigar las sociedades que la produjeron y utilizaron. “A partir de la ropa podemos contarlo todo”, aseguró.

Cristina Elizarzú

La vestimenta es un lenguaje no verbal que permite hablar de política, economía, género, cuerpos, costumbres y emociones. Una pieza puede adquirir significados distintos según quién la haya diseñado, quién la haya llevado y el contexto en el que se utilice o se exhiba.

Pablo Rivara

La historia del Museo del Traje refleja también la transformación de la indumentaria en patrimonio cultural. Sus antecedentes se remontan a 1925, cuando una exposición en la Biblioteca Nacional de Madrid reunió vestimentas tradicionales de distintas regiones españolas que comenzaban a perder presencia ante la expansión de la moda urbana. En 1927 se creó un museo del traje, cuyas colecciones atravesaron después distintos proyectos institucionales hasta la creación del museo actual, en 2002.

Su acervo incluye prendas tradicionales, indumentaria histórica y creaciones de moda desde el siglo XVIII hasta la actualidad. A partir de ellas, el equipo desarrolla relatos que van más allá de la descripción de los tejidos, los cortes o los diseños. Un vestido de finales del siglo XVIII, por ejemplo, permite abordar la expansión del algodón, el comercio colonial británico y las transformaciones de la industria textil. Las prendas de inspiración clásica también ayudan a explicar los ideales asociados a la Revolución Francesa.

Según López de Hierro, el vestido camisa o de estilo imperio adquirió una dimensión política al distanciarse de las estructuras rígidas del Antiguo Régimen, y evocar la estatuaria grecorromana. La ausencia del corset y la libertad de movimiento se asociaron a los ideales revolucionarios de libertad e igualdad, aunque estos no se tradujeron en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. La especialista vinculó esa contradicción con figuras como Olympe de Gouges (1748-1793), cuya trayectoria permite leer las tensiones entre los ideales proclamados por la Revolución y la exclusión política femenina.

También las crinolinas (miriñaques), y los trajes de baño ofrecen información sobre las ideas de cada época acerca del cuerpo y de los roles de género. Una misma prenda puede representar opresión, modernidad o ruptura con las convenciones, de acuerdo con el contexto histórico y social.

Para López de Hierro, el trabajo museístico consiste en investigar esas conexiones y decidir cómo comunicarlas. Cuando una pieza ingresa en una colección, deja atrás parte de su contexto original y adquiere nuevos sentidos a través de la selección, la documentación y la forma de exhibirla.

Pablo Rivara

Casos de estudio

La museología en textiles no solo se remonta al pasado. Durante su conferencia, Helena López de Hierro presentó propuestas del Museo del Traje que utilizaron la ropa para abordar experiencias contemporáneas. En Qué llevas puesto se reconstruyeron las prendas que llevaban seis mujeres de distintas edades cuando sufrieron agresiones sexuales. Las piezas fueron recreadas a partir de sus testimonios y la exposición ofreció un espacio para que otras personas compartieran sus vivencias.

Otro caso fue el de la exposición Huir con lo puesto, desarrollada con la colaboración de ACNUR, donde se narraron las trayectorias de nueve personas refugiadas en España mediante prendas y objetos personales. Entre las historias presentadas estaba la de una jueza afgana que consiguió llevar consigo su toga cuando abandonó su país y la de una mujer de la República Democrática del Congo que debió partir solo con un vestido y una sábana.

Estos proyectos muestran que la vestimenta puede funcionar como puerta de entrada a historias individuales y procesos colectivos. También plantean interrogantes sobre los vínculos afectivos con los objetos y sobre los límites de su conservación y utilización una vez que pasan a integrar una colección museística.

La dimensión emocional de la ropa fue uno de los temas con los que López de Hierro cerró su charla en Montevideo. Para ilustrar, recordó una anécdota vinculada con el fotógrafo Cecil Beaton y la preparación de la exposición Fashion: An Anthology by Cecil Beaton, inaugurada en el Victoria and Albert Museum de Londres en octubre de 1971. Según el relato de la especialista, el intento de incorporar prendas de una coleccionista estadounidense a la muestra se frustró cuando tras la muerte de la mujer, su marido decidió quemarlas. El episodio ilustra hasta qué punto la indumentaria puede estar ligada a la memoria afectiva y a la intimidad de una persona.

Panorama local

En el Museo Histórico Nacional de Uruguay, ubicado en Ciudad Vieja, en Rincón 437, el trabajo sobre la indumentaria abre también interrogantes acerca de qué aspectos de la sociedad uruguaya están representados y cuáles todavía faltan.

Andrés Azpiroz Perera (San José de Mayo, 1986) dirige la institución desde 2017. Es licenciado en Ciencias Históricas, magíster en Ciencias Humanas opción Historia Rioplatense, y técnico universitario en Museología. En sus declaraciones detalló que el acervo del MHN tiene “muchos vacíos de representación”. Comentó que la colección de indumentaria está compuesta, principalmente, por uniformes militares y ropa civil de hombres y mujeres de sectores acomodados, correspondiente, en su mayor parte, al período comprendido entre 1870 y 1930.

Entre los vacíos de representación enumeró la vestimenta vinculada al mundo del trabajo, como la utilizada en fábricas y frigoríficos, los uniformes de policías y bomberos y las prendas de diseño de firmas y creadores uruguayos. Opina que incorporar estos materiales a futuro permitiría ampliar las posibilidades de interpretación histórica y sumar experiencias de otros grupos sociales.

“Nadie puede cuidar lo que no conoce”, resumió Azpiroz. El primer paso desde su experiencia es conocer con precisión las piezas disponibles y avanzar en su inventario y conservación preventiva. Esto implica almacenarlas adecuadamente para evitar daños físicos, pero también exhibirlas de manera apropiada.

Pablo Rivara

Pablo Rivara

Pablo Rivara

Una red de trabajo

La visita de las conservadoras españolas permitió acercar a los equipos del Museo Histórico Nacional, experiencias de otras instituciones de vanguardia. Azpiroz Perera evaluó que la experiencia contribuye a confirmar criterios de trabajo y planificar las siguientes etapas de mejora de las reservas uruguayas. También consideró fundamental que la formación llegue a profesionales de otros museos que conservan colecciones de indumentaria, aunque estas no sean el eje principal de sus acervos.

López de Hierro coincidió en la importancia de sostener los vínculos creados durante los días compartidos. “Este tipo de patrimonios se mejoran y se difunden mejor cuantos más estemos en el tema”, dijo al referirse a la necesidad de compartir conocimientos y colaborar entre instituciones a nivel internacional.

El desafío inmediato del MHN pasa ahora por avanzar en los inventarios, mejorar las condiciones de almacenamiento y conservación preventiva y adecuar los espacios a las necesidades de las prendas. A partir de ese trabajo, las colecciones podrán estudiarse y exhibirse con mayor precisión, incorporando nuevas piezas y relatos a la historia que el museo debería presentar al público.

Para visitas guiadas e información

visitar www.museohistorico.gub.uy