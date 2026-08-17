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El País Paula Moda

Moda Parisina: Christian Dior

Convertido en uno de los diseñadores más influyentes de su generación, el irlandés Jonathan Anderson, presentó en la Ciudad Luz la nueva colección de Alta Costura de la casa. Inspirado en las esculturas de Lynda Benglis, trasladó su espíritu experimental al atelier, en un diálogo entre arte, artesanía y naturaleza, que sorprende.

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Revista Paula
17/08/2026, 11:10
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Christian Dior for the Women Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 collection as part of the Paris Fashion Week, in Paris, on July 6, 2026.
(Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
KENZO TRIBOUILLARD/AFP fotos
Christian Dior for the Women Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 collection as part of the Paris Fashion Week, in Paris, on July 6, 2026.
(Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

Christian Dior for the Women Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 collection as part of the Paris Fashion Week, in Paris, on July 6, 2026.
(Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
(Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
(Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
A model presents a creation for Christian Dior for the Women Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 collection as part of the Paris Fashion Week, in Paris, on July 6, 2026.
A model presents a creation for Christian Dior for the Women Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 collection as part of the Paris Fashion Week, in Paris, on July 6, 2026.
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US model Betsy Gaghan presents a creation for Christian Dior for the Women Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 collection as part of the Paris Fashion Week, in Paris, on July 6, 2026.
US model Betsy Gaghan presents a creation for Christian Dior for the Women Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 collection as part of the Paris Fashion Week, in Paris, on July 6, 2026.
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A model presents a creation for Christian Dior for the Women Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 collection as part of the Paris Fashion Week, in Paris, on July 6, 2026.
(Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
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A model presents a creation for Christian Dior for the Women Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 collection as part of the Paris Fashion Week, in Paris, on July 6, 2026.
(Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
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Danish model Mona Tougaard presents a creation for Christian Dior for the Women Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 collection as part of the Paris Fashion Week, in Paris, on July 6, 2026.
(Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
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A model presents a creation for Christian Dior for the Women Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 collection as part of the Paris Fashion Week, in Paris, on July 6, 2026.
(Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
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A model presents a creation for Christian Dior for the Women Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 collection as part of the Paris Fashion Week, in Paris, on July 6, 2026.
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