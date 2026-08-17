Moda Parisina: Christian Dior Convertido en uno de los diseñadores más influyentes de su generación, el irlandés Jonathan Anderson, presentó en la Ciudad Luz la nueva colección de Alta Costura de la casa. Inspirado en las esculturas de Lynda Benglis, trasladó su espíritu experimental al atelier, en un diálogo entre arte, artesanía y naturaleza, que sorprende.